La razón del cierre del Ágora de 'Hora 25', según Margallo: "Sánchez dobló el pulgar"

De izquierda a derecha, Pablo Iglesias, Aimar Bretos, Carmen Calvo y José Manuel García- Margallo en el estudio de ’Hora 25’ de la cadena SER. / TWITTER | JM García Margallo

La semana pasada se supo que La SER no dará continuidad a 'El Ágora de Hora 25', la tertulia de actualidad conducida por Aimar Bretos en la que debatían Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo, durante la próxima temporada.

Así lo comunicó el propio Pablo Iglesias a través de su cuenta de Twitter: "Ayer me comunicaron en la SER que el Ágora no continuará la próxima temporada", reza el mensaje publicado por el exvicepresidente del Gobierno. "Quiero dar las gracias, a Aimar Bretos, a Víctor Olazabal y a todo su equipo por la oportunidad y por haberme enseñado tanto de radio", añade Iglesias.

Había guardado silencio hasta ahora, pero este martes, García- Margallo decidió pronunciarse públicamente sobre el cese del programa: "Me he divertido mucho con vosotros", ha publicado en Twitter, dirigiéndose a sus contertulios, Iglesias y Calvo. Según el exministro de Asuntos Exteriores del PP, "lo hemos hecho tan bien que nos han despedido". Y es que, en opinión de Margallo, "el anarquismo intelectual no mola".

Silenciar voces

Ahora, el eurodiputado popular ha vuelto a hablar de la cancelación del programa en Twitter, profundizando en los motivos, de acuerdo con sus palabras, que habrían llevado a la cadena SER a dejar de emitirlo.

Según Margallo, "a Yolanda Díaz no le gusta que Pablo Iglesias tenga voz", a "algunos socialistas que la tenga Carmen Calvo" y "a aquella y a estos no les gusta que la tengo yo". Una concantenación de factores que habrían llevado a que, siempre según sus palabras, "Sánchez dobló el pulgar".

Sánchez dobló el pulgar. 👎🏻 pic.twitter.com/RxcTUym2fn — JM García-Margallo (@MargalloJm) 3 de agosto de 2023

Dos años de tertulia

Fue en septiembre de 2021, momento en el que Aimar Bretos tomó la rienda del programa de las noches de la Cadena SER, cuando se anunció esta tertulia. "Vamos a convertir la tertulia de los lunes en una gran ágora, la ágora de Hora 25, con una conversación de nivel con tres personas que han formado parte del Gobierno de España y que saben los debates que necesita España. Esos tres analistas son Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo. Todos los lunes, de diez a once y media de la noche", aseguró Bretos en la presentación de esa temporada.

El debate se consolidó en la agenda política de las noches de los lunes durante la temporada 2022/2023 de la radio, con los 'encontronazos' entre Iglesias y Margallo o los debates por la ley del 'sólo sí es sí' como algunos de sus momentos más destacados.

Por el momento, y a falta de confirmación oficial de la radio del grupo PRISA, no se sabe si la cancelación de esta "gran mesa de análisis sobre los principales asuntos económicos, políticos y sociales de España" significa un cambio en la estructura de 'Hora 25' o si se mantendrá el 'Ágora' con otros tertulianos.