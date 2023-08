Margallo se despide del Ágora de 'Hora 25': "Lo hemos hecho tan bien que nos han despedido"

La semana pasada se supo que La SER no dará continuidad a 'El Ágora de Hora 25', la tertulia de actualidad conducida por Aimar Bretos en la que debatían Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo, durante la próxima temporada.

Así lo comunicó el propio Pablo Iglesias a través de su cuenta de Twitter: "Ayer me comunicaron en la SER que el Ágora no continuará la próxima temporada", reza el mensaje publicado por el exvicepresidente del Gobierno. "Quiero dar las gracias, a Aimar Bretos, a Víctor Olazabal y a todo su equipo por la oportunidad y por haberme enseñado tanto de radio", añade Iglesias.

Había guardado silencio hasta ahora, pero este martes, García- Margallo ha decidido pronunciarse públicamente sobre el cese del programa. "Me he divertido mucho con vosotros", ha publicado en Twitter, dirigiéndose a sus contertulios, Iglesias y Calvo.

Según el exministro de Asuntos Exteriores del PP, "lo hemos hecho tan bien que nos han despedido". Y es que, en opinión de Margallo, "el anarquismo intelectual no mola".

Queridos contertulios del Ágora de Hora25, @carmencalvo_ y @PabloIglesias:



Me he divertido mucho con vosotros. Lo hemos hecho tan bien que nos han despedido.



El anarquismo intelectual no mola.



¡Hasta la próxima!