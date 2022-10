La tarifa TUR: todo lo que debes de saber sobre cómo contratarla

SHUTTERSTOCK

El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas, cuyo precio fijan las compañías libremente, es notablemente superior al de clientes del negocio regulado. Como parte del plan de contingencia de medidas energéticas, el Gobierno ha creado un nuevo tipo de tarifa regulada de gas a la que podrán acogerse las comunidades de vecinos que tienen calefacción central y que en la práctica servirá para rebajar en torno a un 50% la factura de los hogares que la contraten. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cargarán con ese otro 50% del recibo actual que esos 1,7 millones de hogares dejarán de pagar.

Pero, ¿qué beneficios tiene para los ciudadanos la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR)? Consiste en una oferta regulada de gas en la que los precios se fijan trimestralmente a través de subasta en el mercado regulado español, de forma que se pueda proteger a los consumidores de los posibles precios abusivos que puedan fijar las compañías. Sin embargo, la cantidad de personas que han querido adherirse a ella ha evidenciado las dificultades que las comercializadoras ponen durante el proceso.

¿Por qué es tan complicado?

Ante esta nueva posibilidad, la OCU ha recomendado contratar esta tarifa, al considerarla como la opción más económica en para el suministro de gas durante esta temporada: "En este momento, ninguna tarifa de gas del mercado libre es tan competitiva como ella". Sin embargo, alertan de que, en la práctica, pasarse a la TUR no es fácil, pues las compañías no están facilitando ese cambio y las circunstancias de contratación no son tan fáciles como parecen a priori:

Sólo se puede contratar en aquellas que están obligadas por ley a comercializarla, que son: Baser (Grupo Total Energies), Comercializadora Regulada Gas&Power (Grupo Naturgy), CurEnergía (Grupo Iberdrola), Energía XXI (Grupo Endesa).

Desde varias de ellas se confirma un incremento sustancial tanto de las solicitudes de cambio de tarifa como de la reclamación vía telefónica de los consumidores sobre la información relativa a las ventajas de este tipo de tarifa.

Estas compañías no están dando la respuesta esperada a las peticiones de los usuarios, que ya registran sus quejas por las colas y largas esperas telefónicas al intentar contactar con sus comercializadoras.

Naturgy, la mayor gasista del mercado español por número de clientes, incluso ha activado la posibilidad de contratar las tarifas reguladas a través de su página web, una vía que no estaba operativa hasta ahora por la baja demanda. Y varias compañías reconocen que están reforzando sus canales de comercialización de urgencia para evitar esperas para los consumidores ante la previsión de que la demanda de información aumente a partir de ahora. Pero, en la práctica, la OCU recuerda que la contratación online tampoco resulta sencilla: "En algunos casos no es fácil localizar la web; y si se consigue dar con la página, tampoco es fácil encontrar el punto desde el que arranca la contratación".

Cómo contratar la TUR

Desde OCU, denuncian el comportamiento de las compañías y "exigimos a las comercializadoras de último recurso que cumplan con sus obligaciones y se aseguren de prestar adecuadamente el servicio, tomando las medidas necesarias para adecuar sus canales de contratación telefónica y facilitando la contratación desde su web". También publicaban en su página web los teléfonos y direcciones web para la contratación de la tarifa regulada TUR:

Grupo Naturgy (Comercializadora Regulada Gas&Power). Puedes llamar al 900 813 527 o 900 370 801 para comunidades. Este es el enlace directo para la contratación online de la TUR.

Grupo Endesa (Energía XXI). Puedes llamar al 800 760 333 o acceder a este enlace directo si quieres contratar de forma online la tarifa.

Grupo Iberdrola (CurEnergía). Puedes llamar al 900 100 309 o contratarla de forma online en este enlace directo.

Grupo Total Energies (Baser). Puedes contratarla llamando al 900 902 947 o accediendo a través de este enlace.

