El día en el que bajarán radicalmente las temperaturas en España

El calor sigue todavía presente en nuestro país. Una situación anómala y que está retrasando la llegada de las bajas temperaturas. Es más, todavía se espera que esta semana siga siendo cálida. Aunque a partir de la próxima semana ya se espera una bajada brusca de los termómetros en la mayor parte de España.

Este cambio radical de temperaturas llegará a partir del miércoles 26 de octubre, según el portal Meteored. Este informa de que en algunas provincias se podrían alcanzar los 6º y 7º, como es el caso de Ávila, Soria o León.

En Madrid también bajarán las temperaturas, ya que la mínima se registrará en torno a los 8º. Sin embargo, en la capital habrá que esperar a que llegue noviembre para toparnos con un mes frío de verdad, en el que también llegarán las lluvias y las nevadas.

En algunas ciudades como Zaragoza no se notará tanto la bajada. Se prevé que las mínimas ronden los 15º. En Ciudad Real las mínimas serán de 12º, en Cuenca de 10º, en Soria de 10º, Murcia de 13º, Oviedo de 14º...

Sin embargo, las temperaturas se irán modulando hasta unos días después cuando bajen hasta 5 grados en gran parte de España. El sábado 29 hará mucho frío, siendo Soria y Cuenca las dos más frías con 3º y 5º respectivamente.

Aunque todavía no existen previsiones fiables para noviembre, las nubes de ese fin de semana vaticinan lluvias en zonas bajas y generalizadas por toda España. En las zonas de montaña habrá precipitaciones en forma de nieve, como los Pirineos, Picos de Europa o el Sistema Central.

Durante los últimos días se ha estado aproximando una tormenta de arena, según ha mostrado el satélite Copérnico. Hasta mañana la calima estará presente en la Península y llegará hasta Francia. Razón por la cual, las precipitaciones de estos días han dejado rastro en forma de barro, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

