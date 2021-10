Ofertas de empleo en las que saber inglés es requisito fundamental hoy en Madrid

7 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



La máxima de que el inglés abre puertas se cumple a la perfección en las ofertas de empleo en Madrid, que hemos seleccionado para este artículo. Vacantes en las que el dominio de este idioma es un requisito fundamental para acceder a las mismas. Si estos puestos coinciden con tu perfil y experiencia, no dudes en inscribirte aquí mismo en ellos. Oportunidades únicas, dirigidas a los profesionales más cualificados.

OFERTAS DE EMPLEO EN MADRID

CONTROLLER FINANCIERO JUNIOR CON INGLÉS C1 para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:21

Empresa española constructora multinacional, ubicada en Madrid centro precisa incorporar Controller Financiero Junior con nivel de inglés C1, para desempeñar las siguientes tareas:

Control financiero de matriz y 7 filiales del grupo.

Análisis de estados financieros y cuentas anuales de forma general y detallada.

Reporte a CFO y CEO directamente, siendo persona de confianza.

Trabajo orientado al detalle, desglose de balance y P&L, análisis de desviaciones, etc.

Valorable conocer sector construcción/industrial.

Trabajo diario con delegaciones extranjeras.

El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:

Licenciatura o Grado en ADE, Económicas o similar.

Dos o tres años de experiencia en contabilidad/controlling o auditoría.

Imprescindible nivel C1 de inglés, y valorable portugués y/o francés.

Persona muy hábil con los números y que le gusten las finanzas.

Fácil interlocución, comunicación y capacidad de síntesis (respuestas rápidas a los problemas).

Perfil junior ambicioso con capacidad de crecer y hacer carrera en empresa en expansión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Controller Financiero Junior con inglés C1 en Madrid.

SEO EXECUTIVE para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:20

Leading educational company is growing their SEO team, looking for a SEO Executive, reporting to the SEO Manager in London, position based in Madrid.

Tasks:

Conducting on-site and off-site analysis of web SEO competition.

Using google analytics to conduct performance reports regularly.

Creating high-quality SEO content.

Assisting with blog content.

Leading keyword research and optimization of content.

Keeping up-to-date with developments in SEM.

Leading company in their sector.

Requirements:

Marketing degree or related.

Minimum 3 years experience in SEO.

Working knowledge of Google Analytics.

Fluent English and Spanish.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SEO Executive en Madrid.

OFFICE MANAGER/CLIENT SERVICE para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:20

Reconocida compañía de servicios financieros, con oficinas en Madrid centro, precisa incorporar Office Manager/Client Service para desempeñar las siguientes tareas:

Filtro de llamadas.

Tener continuo contacto con las oficinas centrales.

Gestionar el buen funcionamiento de la oficina.

Contacto con proveedores.

Pedidos material oficina y otros insumos en el caso de ser necesario.

Verificar que todo funciona correctamente, en el caso que haya alguna incidencia velar por el buen funcionamiento de la oficina e intentar solventar el problema.

Dar soporte a varios departamentos y áreas de negocio: Marketing, ventas y al Country Head.

Atención y coordinación de solicitudes de clientes con oficinas centrales.

Gestión de CRM (SalesForce).

Enviar información personalizada de forma recurrente a clientes.

Realización de informes y presentaciones.

Otras tareas polivalentes de soporte a todos los departamentos que lo requieran.

Requisitos:

Buscamos a una persona con experiencia similar o recién titulados/as y con inquietud por este tipo de posiciones.

Nivel de Inglés alto. Completa fluidez. C1.

Capacidad de organización de tareas.

Aptitudes sociales para empatizar con los interlocutores en un marco profesional.

Capacidad para hacer seguimiento del trabajo y asegurarse de la correcta finalización de las tareas asignadas.

Capacidad de trabajo bajo presión en los momentos en los que hay una elevada carga de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Office Manager/Client Service en Madrid.

QUALITY ASSURANCE SYSTEMS - LONG TEMPORARY CONTRACT (H/M) para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:20

Important multinational Medical Devices Company is looking for a person who:

Develops, administers and maintains the Quality System for conformance Regulations.

Be familiar with products manufactured as well as the manufacturing process to assure compliance.

Manages the CAPAs system to assure consistency and accuracy of specifications and procedures necessary to manufacture products of the highest quality.

Owns the site's internal audit program to ensure compliance to International Standards as required.

Plans and performs intensive audits of the site systems and procedures. Coordinates site audit teams to include training, scheduling, performing and reporting of audit.

Conducts quality training as required to ensure compliance with International Standards where appropriate.

Responsible for Quality Awareness and Good Manufacturing Practices training at all employee levels.

Requirements:

Bachelor's Degree, preferred Life Sciences degree.

More than 5 years of experience in Quality Assurance position within Medical Devices Industry.

Desirable knowledge in diagnostic field.

High English level is a must (minimum C1 level).

Willing to travel around Spain.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Quality Assurance Systems - Long temporary contract (H/M) en Madrid.

ASSISTANT DE DIRECCIÓN/OFFICE MANAGER para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:19

Reconocida empresa ubicada en la zona de la A6 precisa incorporar Assistant de Dirección / Office Manager para:

Gestión de agenda de 2 personas.

Organización de viajes y reuniones.

Preparación de presentaciones e informes en PPT y excel.

Filtro de llamadas.

Gestión del buen funcionamiento de la oficina.

Contacto con proveedores, pedidos de material oficina...etc.

Soporte a otros departamentos.

Puntualmente soporte personal.

Requisitos:

Al menos 2 años de experiencia en posición similar.

Inglés alto.

Posibilidad de incorporación inmediata.

Buen dominio de paquete office.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Assistant de Dirección/Office Manager en Madrid.

RECEPCIONISTA/OFFICE ASSISTANT. INGLÉS BILINGÜE para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:19

Importante compañía líder en su sector con oficinas en el centro de Madrid busca Office Assistant bilingüe en inglés para:

Atención telefónica y presencial.

Gestión de viajes (Hoteles, vuelos, coches de alquiler).

Gestión de reserva de salas y reuniones.

Control de gastos.

Organización y gestión de actividades y operaciones diversas de la oficina.

Preparación de videoconferencias.

Mensajería y correspondencia.

Recepción y envío de facturas.

Elaboración de reportes.

Traducción de informes, documentos, comunicados.

Soporte e integración con otros departamentos.

Gestión de material, impresoras y temas de oficina.

Comunicación interna (mensaje de bienvenida de nuevos empleados, avisos, etc).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista/Office Assistant. Inglés bilingüe en Madrid.

GESTOR DE CARTERAS CON INGLÉS (H/M) para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:19

Importante Gestora de Fondos internacional ubicada en Madrid precisa incorporar Gestor de Carteras con dominio de inglés para:

Desarrollo y mantenimiento de cartera de clientes.

Asistencia a las reuniones de clientes y / o prospectos, según sea necesario.

Organización de eventos y conferencias para clientes.

Estudios y análisis de la competencia / mercado.

Coordinación de las respuestas a las solicitudes de información internas y externas.

Apoyo al equipo senior en el desarrollo de la estrategia de ventas para los clientes objetivo y la planificación estratégica del negocio de gestión de relaciones y ventas.

Requisitos:

Grado en ADE, Economía o similares.

Nivel alto de inglés.

Experiencia mínima de 5 años en puestos similares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de carteras con inglés (H/M) en Madrid.

FULL STACK DEVELOPER para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:18

Multinacional especializada en sector sanitario| precisa incorporar Full Stack Developer para participar en el desarrollo de la plataforma tecnológica de la compañía.

Buscamos perfiles a partir de 3-4 años de experiencia en desarrollo full stack con node y react, MySQL y AWS. Inglés alto a nivel hablado para comunicarse con equipos de otros países. Experiencia en entorno ágil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FULL STACK DEVELOPER en Madrid.

CONSULTOR IT ( SAP, JAVASCRIPT) para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:07

Empresa internacional del sector tecnológico busca un Consultor IT para incorporarse a sus oficinas ubicadas en Madrid, el cual realice las siguientes tareas:

Deberás diseñar procesos y soluciones funcionales.

Personalizar scripts, adaptar formularios y realizar integraciones con JavaScript.

Dar soporte funcional al equipo de tecnología y solucionar incidencias de segundo nivel.

Requisitos:

Experiencia de al menos 3 años como consultor.

Conocimientos de programación con JavaScript (se valoran conocimientos de programación a nivel general).

Conocimiento de ERP SAP.

Conocimiento de procesos de negocio de los módulos Order to Cash, Procurement to Pay o Deductions.

Nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor IT ( SAP, Javascript) en Madrid.

LEGAL COUNSEL 4-6 AÑOS DE EXPERIENCIA (H/M/D) para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:07

Fondo de Inversión Renovables busca Legal Counsel para:

Se encargará de la fese de Desarrollos de los proyectos.

Revisar y negociar contratos relativos a la fase de desarrollo.

Supervisar los permisos para el proyecto de renovables (Permitting).

Contacto con la Administración pública, Notarías, Abogados externos.

Asesoramiento jurídico en el día a día, operaciones y en todo.

Se requiere un Licenciado en Derecho y/o Ade. Muy valorable Master en Asesoría Jurídica de Empresa. Experiencia mínima de 4-6 años en Despachos de Abogados o en equipos legales de empresas de renovables. Imprescindible nivel muy alto de inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Legal Counsel 4-6 años de experiencia (H/M/D) en Madrid.

COMERCIAL INTERNACIONAL INDUSTRIA FARMACÉUTICA (B2B) para Madrid

Publicado: 26/10/2021 - 06:07

Importante laboratorio farmacéutico en Madrid busca Comercial Industrial para:

Liderar y definir la gestión de área de responsabilidad (Plan de ventas y de marketing) acorde a los retos y objetivos de la empresa.

Asegurar que las iniciativas locales estén alineadas con los objetivos de la unidad de negocio.

Identificar nuevos partners, maximizar las nuevas oportunidades y gestionar proyectos ongoing.

Cumplir con los presupuestos, planes de desarrollo, control y optimización de las cuentas existentes, nuevas y potenciales.

Analizar, investigar y desarrollar mercados del área de responsabilidad.

Diseñar y validar los objetivos, planes y presupuestos de sus clientes de responsabilidad.

Gestión interna, trabajar de la mano de todos los departamentos involucrados para que los contratos salgan adelante en tiempo y forma.

Representar a la organización ante diferentes cuentas clave.

Requisitos:

Formación (Licenciatura/ Posgrado) en ciencias de la salud.

Máster en comercio internacional idealmente.

Experiencia en el sector Farmacéutico es imprescindible.

Nivel de inglés muy alto, siendo muy valorable un idioma adicional.

Disponibilidad para viajar.

Experiencia internacional es muy valorable.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial internacional Industria Farmacéutica (B2B) en Madrid.

Noticias relacionadas