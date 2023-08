El PSOE recurrirá al Supremo la decisión de la Junta Electoral de no revisar los votos nulos en Madrid

El PSOE va a recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de no revisar el voto nulo en la Comunidad de Madrid. Están convencidos de que esa revisión puede revertir lo que ocurrió tras el escrutinio de los votos de españoles residentes en el extranjero, que permitió al PP sumar un escaño (137) en detrimento de los socialistas. El recurso, avanzado por la 'Ser' ha sido confirmado a este periódico por fuentes socialistas, llegarán al Supremo aunque aún no se ha materializado el escrito.

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó este lunes la petición de los socialistas de comprobar los más de 30.000 votos nulos que hubo el pasado 23J en la Comunidad de Madrid. El PSOE alegaba que tan solo necesita 1.341 papeletas para reconquistar el escaño que perdió en favor de los conservadores y que este cambio tendría una gran "trascendencia" en la aritmética parlamentaria. Sin embargo, el árbitro electoral tumbó la solicitud.

El recuento posterior del voto en el exterior permitió al PP sumar un escaño más (137) sobre los resultados del 23J y quitó un diputado al PSOE, que queda en 121. Un trasvase clave ante una aritmética endiablada y muy ajustada a la hora de intentar sacar adelante una investidura y un nuevo Gobierno, donde un escaño puede ser definitivo.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, confirmó en el Congreso de los Diputados la presentación de este recuerso ante el Supremo. Según explicó, el objetivo del PSOE es "que todos los votos nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar". Antes de presentar sus credenciales de diputado ha asegurado que esto sería "lo más garantista y razonable" para que "todos los ciudadanos vean garantizados sus derechos".

Tercer intento

Cinco días después de que se cerraran las urnas, las 52 juntas provinciales iniciaron el escrutinio de los más de 230.000 votos de ciudadanos españoles residentes en el extranjero. De los nueve escaños que podían bailar acabó siendo el de Madrid el que pasó de manos socialistas a populares. El PSOE solicitó entonces el recuento de todos los votos nulos pero la Junta Electoral de Madrid rechazó la petición. Ante este portazo, los socialistas llevaron su reclamación ante la Junta Electoral Central. Este órgano determinó que los socialistas no alegaban "ninguna irregularidad" que motive esa revisión, que considera una "decisión grave", y señalan que el recurso del PSOE se limita a incidir en el estrecho margen que le separa de afianzar su escaño. Habría una importante dilación en los plazos, señala la Junta Electoral, que advierte de que si se admite a trámite esa revisión "haría inviable cumplir con los plazos legalmente establecidos".

La resolución no obstante no fue unánime y tuvo un voto particular de los magistrados designados en su día por PSOE y Unidas Podemos, los catedráticos Juan Montabes Pereira y Miriam Cueto Pérez, y Esther del Campo García. Estos alegan que es "razonable" la petición del PSOE ante "el resultado tan ajustado que se ha producido en la asignación del último diputado en la circunscripción, así como la trascendencia en el resultado final de la candidatura de dicho diputado".

El PSOE sostuvo en su recurso que la Junta Electoral de Madrid sí revisó cerca de un centenar de votos nulos, de los cuales 32 acabaron siendo validos para el PSOE y 24 para el PP. Tomando como referencia estos datos, explicaron que aplicando una regla de tres al resto de papeletas nulas "podría arrojarse una diferencia positiva para el PSOE de 2.411 votos, casi más de 1000 de los necesarios". "Así, esta parte solicita una revisión, razonada, y, aunque consciente de su dificultad, posible, pues no estamos ante porcentajes descabellados o imposibles, sino a escasamente algo más de 4 votos cada 100, como los necesarios para afectar al resultado electoral", resumió el PSOE en el recurso que tumbó la Junta Electoral Central.