Ojo si recibes un e-mail para comprobar si te han llamado a una mesa del 23J: es un fraude

El Ministerio del Interior alerta de una estafa por correo electrónico por la que se suplanta a este departamento para que la víctima compruebe si ha sido elegido miembro de una mesa electoral del 23J pinchando un enlace fraudulento para hacerse con sus datos personales.

"En el siguiente botón podrá comprobar sus datos, así como verificar si ha sido llamado a una mesa electoral", reza en el correo electrónico el que los estafadores se hacen pasar por el Ministerio del Interior.

Interior ha alertado este lunes de esta estafa a través de su cuenta de Twitter y ha pedido que "no hagas clic", al mismo tiempo que recuerda que la notificación de la mesa electoral llega por correo certificado al domicilio y no por e-mail.

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E