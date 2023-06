ShutterStock

Los fraudes electrónicos son cada vez más comunes y tienen la intención de estafar a los usuarios para conseguir algo a su costa. Normalmente, por correo electrónico suelen utilizar la estrategia de unas supuestas actualizaciones de aplicaciones para el ordenador, en las que los mensajes peligrosos se dirigen a un grupo de usuarios. En la estrategia, invita al receptor a hacer click en un enlace para instalar una versión actualizada del programa en cuestión.

La clave está en que te exigen hacerlo con una urgencia de 24 horas, porque, si no es así, el usuario perdería el acceso a su correo electrónico. Para sumar la presión a los destinatarios, se les informa de que el correo electrónico con la petición está siendo controlado y que si se ignora, tendrá consecuencias.

¿Qué pistas dejan los ciberdelincuentes?

Con este tipo de estrategias, los profesionales de las estafas tienen una serie de trucos que siempre utilizan con el mismo objetivo: hacer que los usuarios piquen. La primera de ellas es la urgencia, es decir, amenazar al usuario de las consecuencias de no realizar esta acción.

Otra de las claves para darse cuenta de los ciberataques son las versiones de aplicaciones y sus respectivos nombres. Normalmente, los ciberdelincuentes abusan de marcas como Microsoft, Office y OneDrive y esto es lo que alarma a los investigadores de los ciberataques de posibles correos electrónicos de phishing.

El tercer punto, las direcciones del remitente suelen ser desconocidas para el usuario y el mensaje del correo electrónico puede estar mal redactado. En otras cosas, los atacantes hilan al pasar el cursor del ratón por encima de la URL, se puede ver que empieza por 'https', algo propio de sitios seguros por utilizar certificados SSL. A pesar de esto, no significa nada, ya que muchos sitios de phishing (suplantación de identidad).

Si no lo has podido evitar y has hecho click al URL podría infectarse con malware. Por esta razón, si sospechas de algunos indicios de ciberataques y piensas que puede ser una estafa, hay que informar, sin duda, al departamento de TI.