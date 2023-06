Elecciones generales 2023: consulta aquí si te ha tocado mesa electoral con tu DNI

3 Se lee en minutos Redacción



El sorteo para conocer quién ha resultado "agraciado" en pleno verano para estar en una de las mesas electorales que ayudarán a votar en las próximas elecciones generales del 23J se ha celebrado del 24 al 28 de junio, y más de medio millón de personas, entre titulares y suplentes, han resultado ganadores. La notificación por parte de la administración electoral se les entregará en mano a los "agraciados" en un plazo de tres días de aquí en adelante.

El anticipo electoral coincidente con el periodo de vacaciones estivales ha provocado cierto temor en los ciudadanos por si son llamados a una mesa electoral cuando ya no están en su localidad, sino disfrutando de la playa, la montaña o de cualquier otra parte de España o del mundo.

Hay que recordar que ser miembro de una mesa electoral es una obligación cívica y un derecho constitucional, pero también implica una serie de responsabilidades y deberes. Por ello, es importante que conozcas tus derechos y obligaciones como miembro de una mesa electoral, así como las causas justificadas para solicitar la exención o la excusa.

Cómo consultar si te ha tocado mesa electoral el 23J

En un plazo de tres días a partir de este miércoles 28 de junio, las personas elegidas recibirán una notificación certificada en sus domicilios entregada por Correos o la policía. Si no se encuentran en casa en ese momento, se les dejará una notificación para que acudan a Correos. Hay que tener en cuenta que no recoger la notificación no exime de cumplir con el deber de presentarse a la mesa.

Quienes no reciban nada en estos tres días es que no han sido escogidos para las mesas. Para ponérselo más fácil a los ciudadanos, algunos Ayuntamientos, al margen del envío de la notificación, habilitan espacios en la web o servicios 'online' para que los censados puedan consultar si deben de estar o no en la mesa electoral utilizando el DNI.

Estas son algunas localidades que ya han hecho público el resultado del sorteo:

Un sorteo con medio millón de agraciados

Para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral, se requiere la participación de miles de ciudadanos y ciudadanas que forman parte de las mesas electorales, que son los órganos encargados de velar por la transparencia y la legalidad del proceso. Las mesas electorales están compuestas por un presidente o presidenta y dos vocales, así como dos suplentes para cada uno.

En el bombo de esta lotería entran muchos millones de ciudadanos y según los datos de las últimas elecciones generales de 2019 e incluso de las municipales del pasado 28 de mayo, al menos 530.000 personas resultan designadas para el total de 60.500 mesas electorales que se constituyen.

Claro que no todos son titulares, de ellos, unos 180.000 serán "números uno", y alrededor de 360.000 "suplentes", lo que aumenta la tensión al estar en banquillo y no saber si serás llamado al campo de juego. De hecho, se designan dos suplentes por cada persona que integra la Mesa electoral (que son tres). Dos por cada vocal (que son dos) y otros dos suplentes para el presidente o la presidenta de la Mesa.

Periodo de alegaciones

Pero la ley también ofrece la posibilidad de alegar impedimentos ante la Junta Electoral de Zona. Para ello los electores tienen de plazo 7 días desde la notificación del premio.

A muchos les correrá el calendario a la primera quincena de julio, ya sea para reclamar como para conocer la resolución que se publicará cinco días después de haber presentado la alegación.