Ayuso presenta un programa electoral de Gobierno en clave nacional

Isabel Díaz Ayuso, durante la ceremonia de imposición de Medallas de la Comunidad de Madrid en los actos del 2 de mayo. / CAM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha esbozado este martes las líneas principales de su programa electoral para las elecciones autonómicas, pero parte de sus propuestas están más pensadas en clave nacional que regional. El título que ha dado al reto que centra su programa, “Madrid, región al servicio de España”, con 14 áreas que no ha especificado, ya apunta a las aspiraciones de la dirigente madrileña, que ofrece Madrid como contrapeso a las políticas nacionales y se propone impulsar desde la Puerta del Sol algunas directrices que espera que lleguen al Congreso de los Diputados, una lista de deberes pendientes para Alberto Núñez Feijóo.

"El próximo 28 de mayo no se celebrarán unas elecciones autonómicas y municipales más, sino la primera vuelta de unos comicios con los que España marcará el rumbo que quiere tomar". Con esta idea que todos en el PP comparten, también la dirección nacional, la dirigente madrileña ha decidido tomar las riendas y erigirse como faro de lo que quiere que llegue: "Somos la región al servicio de todas las demás, tenemos una responsabilidad histórica, política y económica con la nación", ha afirmado la presidenta y candidata del PP antes de enumerar algunas de las propuestas de un programa y después de haber hecho batalla contra los distintos nacionalismos que perviven en España y se encuentran "en expansión". La candidata popular ha alzado la mirada más allá de Madrid y ha incluido en su programa autonómico, según ha explicado ella misma, medidas para "vertebrar España" y ha asegurado que no cejará de pedir también la derogación de hasta una decena de leyes estatales.

Su apuesta por situar Madrid como elemento fundamental de la política nacional ha llevado a la dirigente madrileña a proponer medidas cuyo impulso debería corresponder al gobierno nacional más que a una comunidad autónoma, aunque el PP ha decidido incluirlas como reclamo político. "Buscaremos un acuerdo con otras comunidades autónomas para que empiece a haber una selectividad común", ha apuntado Ayuso como iniciativa para impulsar la vertebración de las 17 regiones españolas. También "financiar plazas de profesores de otras universidades fuera de la Comunidad y de fuera de España para asegurar la excelencia y la igualdad de oportunidades". Además, la presidenta impulsará la concentración de las familias numerosas en la región de Madrid, ya que entre sus propuestas incluye también "aprobar una línea de ayudas" a las familias con más de dos hijos "que residan en otras comunidades autónomas que quieran venir a vivir a la Comunidad".

Derogación de leyes

En su lista de peticiones al Gobierno de la nación que trufa su discurso electoral, Ayuso ha incluido la ley Celáa, la de Universidades, la de Ciencia, Tecnología e Innovación, la de Convivencia Universitaria, todas ellas bajo el argumento de que no buscan la excelencia sino que solo son un gesto de cómo "ceden ante los nacionalistas".

Pero además, pide también la derogación o reforma de la "ley de Diversidad familiar, la llamada de “memoria democrática”, o de bienestar animal", así como la de "la sedición, las rebajas de penas por malversación, la politización de la justicia, o los pactos con Bildu porque minan irreparablemente el Estado de derecho". A eso suma la misma petición para "los impuestos especiales a las grandes fortunas, a la banca, a las empresas energéticas, la ley de vivienda, la reforma laboral".

Ataque a los independentistas

Todo su discurso ha estado salpicado por críticas a los nacionalismos y de deberes para quien ocupe la Moncloa en los próximos meses. Ha situado al país en el catastrofismo y su batalla por las ideas en el centro de su campaña: "En España existe, por parte de algunos, una clara intención de dinamitar todo lo acordado, de instaurar una república federal laica, inspirada en el guerracivilismo totalitario, a manos de quienes odian nuestro país para amoldarlo a sus minoritarias aspiraciones".

En ese equipo de partidos que pretenden "dinamitar" el país Ayuso incluye a Podemos y todas las fuerzas políticas que hoy dan apoyo parlamentario a Pedro Sánchez, pero ha hecho especial hincapié en lo que supone Bildu, ya que culpa a socialistas y a Podemos de haberlos elevado a una categoría política que no cree que merezca: "No descubro nada nuevo y no es ningún secreto, pues siempre han declarado sus intenciones, si les digo que su objetivo (el de Bildu) cada vez más cercano es instalar una dictadura de ultra izquierda en El País Vasco desde la que no dudarán en reclamar con afán expansionista otras provincias españolas y partes de Francia".