"Estamos muy jodidos": el triste último baile conjunto de Sergio Llull, 'Chacho' Rodríguez y Rudy Fernández

Era una fecha en rojo marcada en el calendario de tres baloncestistas españoles que han hecho época. Sergio Llull, 'Chacho' Rodríguez y Rudy Fernández, la clase veterana del Real Madrid que jugó su último partido en Europa. Por lo menos, el último con los tres de blanco y en el mismo bando. Porque Rudy anunció hace unas semanas que dejará el baloncesto profesional.

Lo hará con el amargo sabor que le deja la final perdida contra Panathinaikos (80-95) en la que ninguno de los tres pudieron hacer nada frente a la pulida y millonaria maquinaria dirigida por el brillante Ataman, que alcanzó las tres Euroligas (dos ganadas al Real Madrid, el equipo más laureado). Para entender su influencia: mientras que en el Real Madrid todos los componentes habían ganado una Euroliga, en el equipo griego solo Sloukas, MVP de la final, sabía lo que era tocar metal.

Juancho Hernangómez, el único español feliz

"Estamos muy jodidos. Creo que empezamos muy bien el partido. Luego tuvimos oportunidades para romperlo, pero en vez de hacerlo se nos acercaron. La segunda parte fue mala, donde ellos estuvieron mejor y merecieron ganar", analizaba Llull después de la derrota en la final de la Euroliga.

Hasta este domingo el Real Madrid había dominado de rabo a cabo el baloncesto europeo con un parcial demoledor de 31-7 entre fase regular, 'playoffs' y semifinal frente a Olympiacos. Pero enfrente tenían a un equipo hecho, como ellos, para ganar, que había quedado en segunda posición en la liga de temporada y que supo esperar su oportunidad.

El español Juancho Hernangómez celebra la Euroliga con Panathinaikos. / RONALD WITTEK / EFE

El único español que sonrió en Berlín fue Juancho Hernangómez. Revivió el final feliz de la final del Eurobasket de 2022, cuando fue el MVP con la selección española frente a Francia. Lo hizo gracias a siete triples, seis seguidos en el segundo cuarto, para firmar 27 puntos. Qué bien le habrían venido esos aciertos a un Real Madrid absolutamente perdido desde el exterior que acabó con un pobrísimo acierto en el tiro de 3 (28.57%).

Llull frenó una sangría que superó la decena de errores en el cuarto definitivo. Lo hizo con dos golpes que no consiguieron revivir a un muerto que en la segunda parte perdió por completo el sentido. "Mentalmente no ha habido problema. Lo hemos intentado, como siempre, hasta el final. Cuando nosotros estábamos acertados, ellos respondían. No nos han dejado encadenar acciones en ataque. Han sido mejores, han estado más acertados y han merecido ganar", analizó el escolta.

La semifinal contra el Barça, desde el miércoles

El 'Chacho' Rodríguez volvió a salir en momentos determinados como recurso de auxilio de Chus Mateo. Confía al máximo en el tinerfeño, por su capacidad para inventarse pases de la nada. Lo consiguió en un par de ocasiones, pero el cerrojo de Ataman acabó frustrando el ingenio y el de sus compañeros, desesperados con la actuación del colegiado luso Fernando Rocha.

"Hemos hecho un buen inicio. Una primera parte en la que hemos metido muchos puntos y en la segunda lo hemos perdido; hemos estado mal, perdiendo confianza, no hemos anotado... Solo nos queda felicitar al Panathinaikos", dijo el base de La Laguna, con su futuro en el Real Madrid en el aire. De hecho, una nueva victoria en Europa le habría estimulado a seguir.

Ahora, está por ver si sigue el mismo camino anunciado por Rudy, que apenas pudo colaborar con sus compañeros. Intentará hacerlo en las semifinales de Liga Endesa que el Real Madrid inicia este miércoles contra el FC Barcelona. Deberá resetear lo antes posible para que otro Hernangómez, esta vez Willy, no sonría también.

Los hitos de 1968 y 2018 siguen siendo una quimera

"Nosotros nos vamos mal, pero tenemos que descansar esta noche, aunque olvidarnos es imposible, y prepararnos para el miércoles: semifinal en casa", alertaba el 'Chacho', quien recordó las dos caras que mostró el Real Madrid ante Panathinaikos. Dos versiones opuestas que acabaron por desdibujar su rendimiento.

"En la primera parte metimos 54 puntos. Creo que el equipo ha estado bien dentro de que hay mucho talento en los dos equipos. Quizá sí ha habido un momento en el que no hemos tenido la energía suficiente para agarrarnos al partido en el tercer y cuarto periodo y ahí ha estado todo", sentenció.

Final de la Euroliga | Real Madrid - Panathinaikos. / EFE

Para el Real Madrid la temporada no ha terminado, pero sí su sueño europeo y el deseo de ganar dos Copas de Europa consecutivas como en 1968. Tampoco será posible reeditar el doblete de la sección de fútbol y baloncesto como en 2018. A los de Chus Mateo solo les queda lamerse las heridas tras caer víctimas de un formato del que tanto provecho han sacado, incluso en momentos de debilidad. El último baile de Llull, Rudy y el 'Chacho' no pudo ser más triste, pero atrás dejan muchas lecciones imborrables.