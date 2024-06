Regalo del gobierno: los padres con un hijo van a recibir 967 euros

La Junta de Extremadura ayudará en la contratación de familiares para el cuidado / EL PERIÓDICO

El Ingreso Mínimo Vital ha llegado en mayo a 605.696 hogares en los que viven 1.820.944 personas, lo que significa alzas anuales del 31,2% y del 36,3% respectivamente, según la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación fue de 488,7 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 358,3 millones.

Según detalla la Seguridad Social, el 67,5% de las unidades de convivencia que reciben el IMV en mayo fueron hogares menores (408.584) y de ellos 105.918 hogares monoparentales. Si atendemos al perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,9% son menores con 750.665.

Más mujeres beneficiarias

Por sexo, el 66,8 % de los titulares y el 53,5 % de los beneficiarios son mujeres. Se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. La renta garantizada por el IMV aumenta un 6,9% este año, mientras que las ayudas por hijo se mantienen sin cambios, con la misma cuantía de 2023, de hasta 115 euros al mes.

Cantidades de IMV

Estas son las cuantías del ingreso mínimo vital de 2024—para un adulto con menores al cargo.

Un adulto y dos menores: 967,02 euros al mes.

Un adulto y tres menores: 1.148,33 euros mensuales.

Un adulto y más de tres menores: 1.329,65 euros al mes.

Dos adultos: 785,70 euros al mes.

Dos adultos y un menor: 967,02 euros al mes.

Dos adultos y dos menores: 1.148,33 euros al mes.

Dos adultos y más de dos menores: 1.329,65 euros al mes.

Tres adultos: 967,02 euros al mes.

Tres adultos y un menor: 1.148,33 euros al mes.

Tres adultos y más de dos menores: 1.329,65 euros al mes

Cuatro adultos: 1.148,33 euros al mes.

Cuatro adultos y un menor: 1.329,65 euros al mes.

Otros: 1.329,65 euros al mes.

Esta prestación es compatible con otros ingresos, incluidos los laborales. No se dirige solo a personas sin ningún ingreso, o a personas desempleadas, también a personas/hogares con bajos ingresos y/o empleos precarios. Hay que recordar que el IMV no consiste en una cantidad fija, por lo que las cifras recogidas en la tabla no reflejan el dinero que reciben todas las familias, sino que la prestación depende de los ingresos del hogar. El IMV se reconoce a familias con ingresos por debajo de estos umbrales –y que cumplan el resto de requisitos–, con una cuantía que tendrá en cuenta la renta de los hogares hasta llegar a ese mínimo.