El 'monstruo' Ataman es el jefe final del Real Madrid en su camino hacia la Duodécima

Los primeros planos de Ergin Ataman (Estambul, 1966) son poesía. El mejor recurso que puede tener un realizador televisivo. Media sonrisa, cara de vilano de película y una reconocible piel color aceituna. El entrenador de Panathinaikos, rival del Real Madrid este domingo (20.00), es el jefe final al que los de Chus Mateo deberán vencer si quieren conquistar la Duodécima Copa de Europa y, de paso, enlazar dos títulos seguidos por primera vez desde 1968. Para los griegos es la primera vez en trece años que están al alcance de sumar un entorchado más en un palmarés en el que figuran seis Euroligas.

Ataman tiene dos cetros europeos en su poder, ambos con Anadolu Efes. El primero lo ganó en 2021 ante el FC Barcelona y el segundo al año siguiente frente al Real Madrid dándole su misma medicina. Con un tanteo bajísimo (57-58) que se decidió en un ajustado final. La 'Zona Cesarini' en la que los blancos suelen salir casi siempre victoriosos. El turco venció al equipo que seguía en su niñez, como confesó en la rueda de prensa previa a la final.

Ergin Ataman, en la celebración de la Euroliga de 2021 con Andolu Efes frente al FC Barcelona. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Ataman, seguidor de niño del Real Madrid

"Me gusta decir que, cuando era un niño, seguía al Real Madrid, el club con más gloria, con más trofeos en fútbol y baloncesto. Es emocionante estar en la final contra el Real Madrid. Quizá, como sueño, querría enfrentarme a este equipo como entrenador de fútbol", bromeó el técnico de Panathinaikos, quien terminó la fase regular de la Euroliga con un balance de 23-11. Gracias a la mejor diferencia de puntos con el Mónaco fue segundo, por lo que en la final de Berlín se van a ver los dos mejores conjuntos de la temporada.

En los dos duelos de esta temporada, el Real Madrid y el Panathinaikos se intercambiaron victorias visitantes. El equipo de Ataman asaltó el WiZink para romper una racha de 13-0 en casa de los blancos gracias al buen hacer de hombres como Mathias Lessort y Kendrick Nunn, que fueron claves en la cómoda victoria (73-57) frente a Fenerbahce de la semifinal de Berlín. El francés acompañó a su entrenador en la previa a la final.

“Es un gran desafío enfrentarse a Tavares, un pívot que puede ser el mejor del año cada temporada. Yo puedo coger 20 rebotes y meter 20 puntos, pero debo mejorar al equipo, no lo veo como una cuestión personal. Tenemos un respeto mutuo y me enorgullece que pueda decir que soy el mejor pívot de la Euroliga. Será una gran batalla, lucharemos y después del partido mostraremos respeto”, aseguró Lessort, avanzando el que será uno de los duelos de la noche.

Lessort, la gran amenaza de Panathinaikos

Tuvo palabras para él Chus Mateo, en su análisis previo de la Euroliga. “Lessort es uno de los mejores jugadores de la Euroliga, de los mejores reboteadores, no será tarea fácil pararle, pero Ataman tienen demasiadas piezas peligrosas. Sloukas es el líder, Nunn un gran jugador, como Mitoglou… Hay muchos”. Ataman escuchó atentamente a su homólogo: “Chus Mateo ha dicho que pondrá presión en Sloukas, estaré preparado para ello. No será tanto la táctica, sino el desempeño”.

Mathias Lessort, pívot de Panathinaikos, realiza un mate en la semifinal contra Fenebahce. / CLEMENS BILAN / EFE

Cabe recordar que Lessort fue uno de los protagonistas de la tángana que tuvo lugar el año pasado entre el Real Madrid y Partizan, con Yabusele como protagonista del bando madridista. El pívot galo ejerció de MVP frente a Fenerbahce con 17 puntos, diez rebotes y una serie de mates que hicieron las delicias del Uber Arena, donde el color verde fue predominante, como volverá a serlo este domingo.

El jugador destacado de la otra semifinal fue Dzanan Musa, con 20 puntos, tres rebotes y dos asistencias en sus 26:09 minutos en cancha. Nada tuvo que ver la versión del bosnio contra Olympiacos frente a la que mostró el año pasado en la 'final four', a la que llegó con el complejo de no responder en las citas grandes.

Musa: "Estar con Ataman fue muy duro"

Musa tiene apenas 25 años, pero es tanta la responsabilidad que ha tenido que soportar en su corta carrera, que tiene la piel de un veterano. Coincidió con Ataman en Anadolu Efes en 2021, cuando tocó fondo. “Como entrenador uno se puede equivocar, desafortunadamente no le di muchas oportunidades, pero ese año ganamos la Euroliga. Se fue a España y hoy es estrella del Real Madrid. Espero que en la final Musa no quiera vengarse por eso”, comentó sin tapujos el técnico griego.

El alero pasó de la primera línea del baloncesto europeo para convertirse en el líder de un histórico pero modesto Breogán en su regreso a la ACB. Con los lucenses se convirtió en el MVP de la liga, lo que le convirtió en un elemento muy apetecible para el Real Madrid de Chus Mateo, donde ya está más que asentado. Musa fue el encargado de acompañar a su entrenador antes de la final.

Dzanan Musa, máximo anotador del Real Madrid ante Olympiacos, en una acción del partido. / ANDREAS GORA / DPA

Por supuesto, repasó lo vivido con Ataman. “La vuelta de la NBA y estar con Ataman fue duro, un gran desafío y aprendí mucho. De ahí pasé al Breogán, donde me ayudaron a llegar a la cima de mi carrera. Fui el MVP y ahora estoy en el Real Madrid, el premio de mi carrera. Me encuentro en el mejor momento. A Estambul llegué en mitad de la temporada y no podía esperar tanto, con mi carácter y el de Ataman, tuvimos nuestros roces, pero aprendí mucho con él. Ganó dos Euroligas seguidas y eso hay que respetarlo”, reflexionó Musa.

El sueño del dueño de Panathinaikos: un tiro final de Sloukas

Chus Mateo fue el mejor entrenador de la Euroliga por aclamación y desde el triunfo del año pasado en Kaunas su respeto no se negocia. Pero una figura como la de Ergin Ataman es incomparable. Si a esto se le suma un propietario como Dimitros Giannakopoulos, que ve cada partido con un cuchillo entre los dientes, sale un cóctel explosivo que, sin embargo, ha funcionado.

Ahora está por ver si se cumple el sueño que Giannakopoulos tuvo hace un tiempo. Según su viaje onírico, el Panathinaikos volvería a ganar una Euroliga con un tiro final de Kostas Sloukas y frente al Real Madrid. "Ojalá", deseó Ataman, siempre acompañado por su hijo, que es uno más en las expediciones del equipo.

Comparte esta costumbre con su 'jefe', que también ve los encuentros acompañado de su heredero. El último obstáculo del conjunto blanco en una semana que puede ser mágica para la entidad, primero en Berlín, y después en Wembley, con la final de Champions frente al Borussia Dortmund.

Dimitros Giannakopoulos, propietario de Panathinaikos, junto a Ergin Ataman, entrenador del club griego. / PANATHINAIKOS