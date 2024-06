Las Amigos de los Brigadistas denuncian al Ayuntamiento de Madrid ante la fiscalía de Memoria Democrática

La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática contra el Ayuntamiento de Madrid por ocultar un informe que sugiere la existencia de una fosa común con restos de 451 brigadistas internacionales en Montecarmelo.

En el escrito, Almudena Cos, la presidenta de la AABI, acusa al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de falta de transparencia y obstrucción a la labor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD), que pretende realizar catas arqueológicas en la zona. El informe, encargado por el propio Ayuntamiento, habría revelado la "alta compatibilidad" de la existencia de la fosa, pero sus resultados llevan más de 50 días ocultos.

La asociación denuncia también un posible delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables municipales y malversación de caudales públicos al contratar estudios innecesarios. Piden a la Fiscalía que intervenga para que se haga público el informe y se permitan las investigaciones pertinentes. El caso ha generado gran interés a nivel internacional, ya que los restos podrían pertenecer a personas de 22 nacionalidades diferentes.

Almeida niega indicios de restos en dicha parcela

En contra de la argumentación de la AABI, el pasado jueves Almeida aseguró que el estudio de georradar llevado a cabo en la parcela de Montecarmelo ha concluido que no ha habido movimientos de tierras "anómalos" en ese solar, aunque sí los ha detectado en una parcela adyacente. "La conclusión del informe (del georradar) es que en la huella del solar donde está prevista la colocación del cantón no hay ningún tipo de evidencia sobre que haya habido movimiento anómalo de tierras que indicara que puede haber algún tipo de resto, y, por tanto, en ese terreno no se ha identificado que pueda haber resto de ningún tipo", detalló

"Lo que sí ha identificado es que en una parcela adyacente a ese solar ha habido un movimiento anómalo de tierras, que no puede identificar en este momento qué tipo de restos pueden ser, pero sí ha habido ese movimiento anómalo de tierras", detalló el regidor popular, quee añadió que el Ayuntamiento va a trasladar el informe del georradar al Ministerio de Memoria Democrática, y si este departamento gubernamental "quiere entrar a esa parcela adyacente a comprobar si son restos humanos, y en su caso, de la Guerra Civil, podrá hacer las investigaciones que estime oportunas".

El Gobierno central había pedido el pasado 28 de mayo que se "paralice cualquier actuación" en los terrenos de Montecarmelo donde el Ayuntamiento de Madrid proyecta desde hace meses erigir el nuevo cantón de limpieza después de que salieran a la luz informaciones que apuntan a la posibilidad de que en la parcela hubiera una fosa común de brigadistas internacionales de la Guerra Civil Española. Según adelanto el diario El País, el estudio con georradar llevado a cabo en la mencionada parcela había obtenido unos resultados "altamente compatibles" con la posibilidad de que exista una fosa común.

Un vecino de Montecarmelo dio la voz de alarma en noviembre

La información sobre la posible ubicación de la fosa común en la parcela salió a la luz el passado mes de noviembre después de que un vecino del barrio, Luis González, diese a conocer en un documento esta posibilidad. Según detalla González en dicho documento, existe una fosa común al noroeste del cementerio de Fuencarral donde, según la tradición oral, fueron arrojados, tras ser exhumados, los restos mortales de 451 voluntarios de las Brigadas Internacionales de 16 nacionalidades que lucharon en la Guerra Civil.

"Queremos que se localice la fosa y se exhumen los cuerpos", ha asegurado a este diario la presidenta de la Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales, Almudena Cros. De acuerdo con la presidenta, la asociación tiene documentada la exhumación que las autoridades franquistas llevaron a cabo de estos cuerpos del cementerio de Fuencarral en 1941, transcurridos cinco años de su entierro, aunque se desconoce dónde se emplazó la fosa común.

No obstante, testimonios de antiguos trabajadores del cementerio apuntan a que se hizo en dirección hacia el monte del Pardo. Esto, sumado a los cambios que se han ido produciendo en el terreno circundante a lo largo de los últimos años, ha ido acotando las posibilidades, y de ahí "la hipótesis de que sea esa parcela", resume Cros. Por todo ello, la asociación va a ponerse en contacto con la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno para pedir una búsqueda de los cuerpos.