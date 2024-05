Rudy Fernández, antes de la 'Final Four': “Revalidar el título de Euroliga sería algo histórico”

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto, declaró que el poder revalidar el título de la Euroliga, competición en la que el conjunto merengue disputará este viernes el partido de semifinales frente a Olympiacos en Berlín, sería “algo histórico” ya que el Madrid no la gana dos veces consecutivas desde hace 56 años.

“Al final todo el mundo quiere ganar al que más tiene y ese es el Real Madrid. El poder revalidar el título seria histórico ya que hace mucho que no se consigue aquí, pero yo creo que esa responsabilidad nos hace estar más fuertes e ilusionados”, declaró el jugador español, este martes, en la rueda de prensa previa al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Los blancos disputarán su tercera Final a Cuatro consecutiva, y la décima en trece años habiendo conquistado las de 2015, 2018 y la del año pasado en Kaunas, precisamente ante Olympiacos, gracias a una canasta de Sergi Llull en los mismos instantes del encuentro para conseguir un undécimo título (78-79) que justo, este martes, cumple un año desde la celebración del partido.

El alero, que el pasado 4 de abril anunció su retirada a final de temporada, reconoció que todos estos éxitos “tienen muchísimo mérito” y que la clave está en el “proyecto que está haciendo el club y confesó sus ganas de jugar en la capital alemana ya que le trae “muy buenos recuerdos”.

"Recuerdos del Eurobasket"

“Volver a Berlín me trae muy buenos recuerdos por el Eurobasket que ganamos con la Selección Española (2022) y es un campo que me gusta. Se va a vivir un ambiente espectacular así que a disfrutarlo lo máximo posible”, señaló el baloncestista ganador de tres Euroligas con el Real Madrid.

Sobre el rival en semifinales, el Olympiacos, Rudy se deshizo en elogios: “Es un equipo histórico. En muchas de las ultimas finales a cuatro nos hemos encontrado y nos hemos enfrentado y puede ser el equipo que más experiencia pueda tener con nosotros. Delante tendremos a un equipo muy luchador y físico con jugadores muy buenos tanto dentro como fuera y tendrán a muchos aficionados que se trasladarán ahí”.

“Es un partido trampa porque ellos en liga regular no han ido como el año pasado que fue el líder indiscutible y nosotros dimos la sorpresa en la final y esperemos que no pase lo contrario porque nosotros venimos en una buena dinámica y ellos han ganado un quinto parrido en el Palau que no es nada fácil y eso nos demuestra que tendrán muchas ganas de poder batirnos ya que el año pasado nosotros les ganamos”, añadió el jugador que destacó que la clave va a ser centrase en la defensa porque ofensivamente tenemos mucho talento”, añadió. En caso de pasar a la gran final, el Real Madrid se enfrentaría al ganador del duelo entre el Panathinaikos griego y el Fenerbache turco, que jugarán el viernes a las 18.00 CET (-2 GMT) en el mismo pabellón.

“Cuando se han ido jugadores importantes siempre han visto jugadores que se han adaptado muy bien y les hemos planteado a los nuevos que esto es una familia y que el escudo va por delante de cualquier cosa y eso ha hecho que tengamos tantos éxitos durante toda esta década. Representamos a un escudo que tiene muchísima historia y eso está por delante de todo”, afirmó Rudy que puso de ejemplo a la selección española con el tema de la filosofía de familia.

"Aquí no vale llegar, hay que ganar"

En la misma línea se ha manifestado Sergio Llull, que apeló a la "responsabilidad" que supone vestir la camiseta blanca, para la que "hay que darlo todo", aunque "a veces con eso no basta". "Este es un club muy exigente en este aspecto y los más veteranos tratamos de inculcarle esto a los mas nuevos para que sepan que no vale con llegar a la 'F4' sino que hay que ganar", explicó.

Llull afronta este curso su décima 'Final Four' de Euroliga "con mucha ilusión, muchas ganas y consciente de la dificultad que lleva ganar". "Estamos bien y preparados. Para mí, es igual de especial que las otras, sabemos lo duro que es, con un calendario muy cargado y grandísimos equipos. Es un logro estar en la 'F4', pero somos conscientes de que no hemos hecho nada", avisó.

"El secreto para llegar bien a este tramo de temporada donde se decide todo es la plantilla amplia que nos permite afrontar calendario de una buena manera e ir rotando. Los más veteranos intentamos cuidarnos un poco más que el resto para llegar en buenas condiciones y así ayudar al equipo en todo lo que podamos", agregó sobre la preparación física.

El base recordó su canasta ante Olympiacos en la final del año pasado en los últimos segundos para levantar la undécima Copa de Europa. "La he visto un montón de veces y siempre la guardaré con mucho cariño, es algo con lo que todo niño sueña", confesó, antes de revelar que se la volvería a jugar, aunque "depende de muchos factores". "Son momentos en los que no me voy a esconder si el equipo y el entrenador creen que soy la mejor opción", agregó.