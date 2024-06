Aumentan los rumores: el posible noviazgo de Marta Díaz con este conocido 'youtuber'

Este sábado el Real Madrid se coronó de nuevo logrando una vez más la que se convirtió en su decimoquinta Champions. Aficionados españoles y de todo el mundo se desplazaron hasta el estado Wembley de Londres para apoyar a su equipo favorito. Entre ellos, se encontraba la famosa creadora de contenido Marta Díaz, que atesora 3,3 millones de seguidores en Instagram.

Hace ya tres meses que finalizó la relación de la influencer con el futbolista Sergio Reguilón, como ellos mismos confirmaron. En seguida sus seguidores especulan sobre posibles romances de la sevillana. En esta ocasión, los rumores señalan al youtuber conocido en la plataforma de vídeo como YoSoyPlex.

Marta Díaz publicó en su perfil de Instagram unas fotos disfrutando del partido de fútbol y de la capital inglesa. Desde la grada y ataviada con una camiseta del equipo madrileño con su propio nombre seriegrafiado en la espalda, la joven de 23 años aparecía acompañada de Daniel Alonso Góndez, más conocido como Plex. Se sentaron juntos, a pesar de que también habían acudido con él sus amigos Guanyar y Jopa, también populares en redes sociales. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido ninguna información al respecto, pero durante las últimas semanas han dejado varias pistas.

La joven ha contado a sus seguidores que no ha pasado ni 24 horas en Londres. En el set de fotografías que ha compartido, ha mostrado que también ha estado con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y con el cocinero turco Salt Bae.

Todo lo que se sabe sobre Marta Díaz y Plex

En los Premios Ídolo, que tuvieron lugar en Madrid en marzo de 2024 ambos influencers estuvieron presentes. El también creador de contenido Malbert aseguró que había una gran química entre la sevillana y el zamorano y las redes sociales se incendiaron de hipótesis.

Por otro lado, en el mes de abril, Marta Díaz hizo declaraciones sobre Plex en un evento de a marca Yves Saint-Laurent. Delante del photocall, la influencer fue preguntada por una reportera sobre quién creía que ganaría La Velada, el gran combate de boxeo entre streamers y otras celebridades que organiza Ibai Llanos. Díaz apostó por Plex como vencedor de esta lucha deportiva. El joven se enfrentará al también youtuber mexicano El Mariana. Cuando la periodista quiso ahondar, añadiendo un "¿Qué pasa con Plex?", Marta Díaz contestó entre carcajadas: "Muchas cosas, gracias". Y nerviosa, consciente de su respuesta agregó, risueña: "No, no, no, pero todo bien", quiso zanjar.