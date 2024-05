Comer torreznos no perjudica a la salud: el estudio que lo demuestra

No hay casi nada que, en su justa medida, sea prohibitivo. Incluso comidas como los torreznos, en la mente de todos malas para la salud en el cien por cien de los casos, tienen su cara positiva. O al menos no perjudicial. Sin pasarse, descartando bulos como el que se viralizó a finales del 2023, no sólo a nivel nacional sino también internacional, cuando se aseguró que consumirlos que era mucho más beneficioso que tomar verduras, pero sin tener que privarse siempre de ellos.

Al menos, esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio que ha realizado la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria junto a la Universidad de Valladolid y la Fundación Científica Caja Rural de Soria (entidad de donde surge la idea original del estudio) y que se ha publicado recientemente en la revista científica Food Science & Nutrition. En él se asegura que un consumo semanal de torreznos no perjudica la salud siempre y cuando la fritura se haga en aceite de oliva virgen extra y estos se combinen con otros alimentos ricos en fibra.

Además, asegura que un consumo de torrezno con ración adecuada o razonable -que puede ser unos 300 gramos a la semana- junto con una dieta rica en fibra es saludable y que puede incluirse y formar parte de una dieta adecuada. Además, la investigación deja constancia que los datos de colesterol de la muestra estudiada no aumentaban, sino que, incluso, los disminuía.

La ración adecuada

"La conclusión principal es que, cuando introducimos un producto inicialmente rico en grasas saturadas, como es el torrezno, y siempre que estos hayan sido fritos en aceite de oliva virgen extra, obtenemos un alimento con los ácidos grasos mono insaturados elevados y si además añadimos fibra en el mismo acto alimentario, los efectos cardiovasculares no son negativos", ha resaltado la científica Zoraida Verde. Estos resultados salen de una muestra científica realizada a un grupo de personas que llevaron distintas dietas y en las que el Torrezno de Soria era un plato semanal.

El estudio, realizado por las profesoras Zoraida Verde, Ana María Fernández Araque y Patricia Romero Marco, está avalado por el Comité de Bioética de la Universidad de Valladolid, cuenta con el apoyo de la Fundación Científica Caja Rural de Soria y además, ha sido elaborado en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria.