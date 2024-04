Indignación en el Barça ante un gol fantasma y Tebas se defiende en pleno clásico: ¿Por qué no hay tecnología de gol en España?

La Liga española ha vivido durante el clásico Real Madrid-Barça un episodio del todo controvertido. En el minuto 28 de partido, con 1-1 en el marcador y después de un córner cerrado que había botado Raphinha, Lamine Yamal puso el tacón para dirigir la pelota a la portería. Lunin, portero del Real Madrid, sacó la pelota, pero las cámaras no mostraron una toma clara para percibir si el cuero había o no entrado. Desde el videoarbitraje, tras unos minutos de consulta, optaron por no conceder el gol.

LaLiga presidida por Javier Tebas lleva años negando la necesidad de implementar la tecnología de gol, que sí funciona en la Bundesliga alemana o en la Premier League inglesa, y, por supuesto, en los grandes eventos, como la Champions League, el Mundial o la Eurocopa de fútbol. Con ésta, el árbitro puede consultar directamente en su reloj si el balón ha traspasado la línea de meta, algo que reclamó el azulgrana Gündogan. Por supuesto, sin saber qué en España, ni en la Liga ni en las competiciones de la Federación Española de Fútbol, como la Copa del Rey o la Supercopa, se ha implementado.

La tecnología del Ojo de Halcón, cuyo precio asciende a algo más de cuatro millones de euros, ha sido desde hace años el debe de un fútbol español que prioriza confiar en las cámaras y las tomas del VAR. Y, en casos de acciones de duda, los árbitros continúan guiándose por el instinto. No por la precisión que requieren las líneas.. Fue lo que le ocurrió la temporada pasada al Espanyol en su duelo en Cornellà frente al Atlético de Madrid, cuando el árbitro concedió un gol a Griezmann pese a que ninguna toma dejaba claro que la pelota había entrado por completo. Las denuncias del Espanyol de nada sirvieron en su camino hacia Segunda división.

Mientras tanto, Javier Tebas, presidente de la LaLiga, empleó su cuenta de X para defenderse a su manera. Es decir, recordando algunos errores de la tecnología de gol en otros países.

Javier Tebas no esperó al final del partido para emitir su opinión sobre el asunto. Dicho tuit, con un lacónico "sin comentarios", lo escribió durante el descanso del clásico.