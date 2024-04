Viñales repite victoria en EEUU logrando un récord en la 'era MotoGP'

Brutal. Tremendo. Estremecedor. Único. Las gentes de Liberty Media, nuevos propietarios de Dorna Sports, del Mundial de MotoGP, saben perfectamente lo que han comprado por 4.200 millones de dólares. Saben que en el campeonato de las dos ruedas no se sabe nunca quién ganará. “Eso es lo que más envidian de nosotros los de la F-1: todo es impredecible”, comenta el norteamericano Dan Rossomondo, el Director Comercial de MotoGP, que fue el primero, junto a Carmelo Ezpeleta, CEO del Mundial, en felicitar al catalán Mavarick Viñales, que hoy se ha convertido, tras una carrera prodigiosa, impresionante, determinante, de menos a más, de la 11ª plaza a la primera, en el primer piloto en la ‘era MotoGP’ en ganar con tres marcas diferentes: Suzuki (Silverstone-2016), Catar-2017 (Yamaha) y Aprilia (EEUU-2024).

La carrera de hoy en el paraíso de la velocidad, en el circuito de Las Américas, en caluroso Austin, Texas, ha sido impresionante, divertidísima y con un montón de protagonistas, que han convertido las 20 vueltas a un circuito vertiginoso, de sube y baja, de curvas cerradas y ciegas, de velocidades vertiginosas, en una de las más hermosas de la última década. Y ha ganado Viñales, como ganó el sábado y como parece dispuesto a ganar en las próximas semanas. “Estoy soñando y dentro de un rato me pondré a llorar, seguro, porque me siento muy feliz. EEUU, ‘Batman’ y este apasionado público me ha devuelto lo que llevaba buscando hace mucho tiempo: las ganas de ser el mejor, de ganar, de pelear por algo grande. ¡Ya me toca!”, señaló Viñales antes de subirse al podio.

Acosta, portentoso

Y, en el podio de USA, ‘MVK' estuvo acompañado, al final, tras muchos cambios de candidatos a la plata y al bronce, de un muchacho que está dejando boquiabiertos a todos aquellos que dijeron que, en efecto, nada más llegar a MotoGP la iba a liar tras conquistar los títulos de Moto3 y Moto2 con una sola mano. En efecto, Pedro Acosta (GasGas, por no decir KTM) se ha convertido hoy, en Austin, el circuito preferido de Marc Márquez, en el piloto más joven de la historia en conseguir dos podios seguidos (Portimao y Austin), sustituyendo en el palmarés, cómo no, al ocho veces campeón del mundo.

Acosta, que estuvo siempre, siempre, siempre, entre los tres primeros de esta carrera e, incluso, la lideró, realizó adelantamientos increíbles a Márquez y Jorge Martín e, incluso, acosó hasta la bandera a cuadros al mismísimo Viñales, que falló en la salida, pasó en el puesto 11º en la primera vuelta y, al final, dominó con la misma autoridad e idéntica determinación que demostró, el sábado, en la prueba al ‘sprint’.

Acosta, auténtico protagonista y rey del GP de EEUU, ya anunció al acabar la prueba del sábado que había tomado nota de cómo se corre y se adelanta en este trazado. “Yo he visto cómo lo hacen Marc, Jorge y Maverick y he tomado nota. Yo apunto sus matrículas, repaso, aprendo y, luego, ejecuto”, dijo sin bromear. Y hoy, en el gran premio de verdad, el ‘Tiburón de Mazarrón’ no se ha guardado nada, ha arriesgado cuando debía, mucho antes que cuando podía, y ha sentenciado a ‘Martinator’ en la curva 11, precisamente donde el subcampeón le adelantó a él en la prueba al ‘sprint'.

¡Márquez iba a ganar!

La tercera carrera del año ha vuelto a ser una demostración de que el bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia no lo tendrá nada fácil para renovar su cetro. Y no solo por este repentino y resucitado Viñales, un auténtico ‘Batman’ con alas, sino porque Martín sigue ahí peleando (hoy se le ha venido abajo el neumático trasero), la ‘Bestia’ Bastianini, que siente que su sillón en el equipo oficial Ducati es demasiado deseado como para dejarlo perder, ya está aquí y no digamos este único y portentoso Acosta.

Y, por descontado, Marc Márquez, sí, Marc Márquez, ha vuelto a tope. MM93, que se fue al suelo cuando lideraba la carrera, ya se ha hecho con los mandos de su nueva Ducati y, llegado Jerez, dentro de quince días, puede ser, de nuevo, el de antes. Lo ha sido hoy hasta su caída. Tenía pinta de que el ‘sheriff’ de Austin iba a dar la sorpresa (no tan sorpresa) de lograr su octava victoria en el trabajo de Texas, pero su fogosidad o la traición del tren delantero de su ‘Desmosedici’ lo tiró cuando estaba buscando su penúltima proeza.

Una cosa está clara: Liberty Media ha pagado una fortuna por un deporte, por un negocio, por un espectáculo que es el mejor del mundo.

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España, Ducati), 80 puntos; 2. Enea BASTIANINI (Italia, Ducati), 59; 3. Maverick VIÑALES (España, Aprilia), 56; 4. Pedro ACOSTA (España, GasGas), 54 y 5. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia, Ducati), 50.