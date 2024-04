¿Es posible colarse en un campo de fútbol para ver un partido? Así funciona la seguridad de los estadios

El partido que enfrentaba a Real Madrid y Manchester City fue uno de los encuentros con mayor expectación de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Nadie se lo quería perder, pero como siempre sucede en este tipo de partidos, aparece un problema que quita el sueño a la mayoría de los aficionados: el desorbitado precio de las entradas. Un obstáculo que solventó un influencer conocido como 'La nave del madridismo', que según publicó en su canal de YouTube, se quedó sin entrada para vivir el encuentro, y se las arregló para entrar gratis, quedándose encerrado en los baños del Tour del Bernabéu desde el día anterior.

Lo que contó en sus redes sociales es que se encerró en el baño del Tour del Bernabéu, y cuando terminó el tour pasó, sin ser visto, a los baños del estadio como tal. De esta manera, consiguió un sitio en el que pasar la noche y colarse al día siguiente en el partido. Sobre las 21:30, según afirma el influencer, cambió de posición, yendo de un baño al otro. Al escuchar el ruido de la gente ya dentro del estadio, indica que sale del baño, llegando justo para ver el calentamiento de los dos equipos para el partido de la Champions, el cual graba desde la grada, y que disfrutó hasta última hora. En pocos minutos, el revuelo en redes sociales fue tremendo y surgieron muchas dudas. ¿Héroe o impostor? Era la pregunta. Finalmente, hasta el propio protagonista confirmó que la historia no es cierta, ya que lo grabó en otro baño que se parecía al del estadio. Pero claro, los aficionados se han quedado con el gusanillo, con esa duda de saber si es posible ver un partido de Champions de esta manera.

¿Qué pasa si me cuelo en un partido de Champions?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que es imposible ver un partido de fútbol sin tener una butaca asignada. Los acomodadores están muy pendientes de esto y te pedirán tu entrada para comprobar cuál es tu sitio, del mismo modo que tampoco podrás quedarte en las escaleras que hay entre las filas de asientos, por si te lo estabas preguntando. Además, los estadios en los que se celebran los partidos de competiciones europeas tienen un dispositivo de seguridad difícil de quebrantar. Por ejemplo, en el Santiago Bernabéu disponen de un colectivo formado por 750 vigilantes y 450 auxiliares de seguridad.

Así, cada noche, estos vigilantes revisan todas y cada una de las instalaciones del estadio, para comprobar que nadie se quede dentro, además de comprobar las cámaras constantemente, por lo que sería sospechoso, cuanto menos, que una persona entrara al baño y no saliera. ¿Puede ese vigilante despistarse por un momento? Puede ¿Es altamente probable que cuando revisen los baños te acaben pillando? Lo es ¿Y si me subo al váter y no me ven? Se preguntan los usuarios de redes. La realidad es que se desconoce cómo de exhaustiva es la revisión de los baños de un estadio, pero es altamente probable que acabes siendo encontrado. Si aun así mantienes la esperanza y te animas a intentarlo, compártelo y así salen de dudas todos los usuarios de Twitter, que ya están trazando su plan para ver un partido en el Bernabéu gratis, a raíz del vídeo de este conocido influencer.