A Jon Rahm se le atraganta el LIV saudí: no gana en un circuito que se queda fuera del ranking mundial

Cuando Jon Rahm fichó por el LIV Golf que organiza Arabia Saudí, aseguraba que "el dinero está genial, pero no juego por dinero, sino por amor al juego". Dijo estas palabras después de firmar un contrato por el que percibirá 550 millones hasta 2029. El circuito de Oriente Próximo tenía al fin el gran embajador que necesitaba para luchar contra el sistema PGA. Sin embargo, el combate de poderes no será rápido ni indoloro, como demuestra la decisión del LIV Golf de renunciar a que sus torneos cuenten para el ranking mundial (OWGR).

Greg Norman, comisario y director ejecutivo del circuito, comunicó esta semana por carta a los miembros del LIV, entre los que se encuentra el español, que "ya no existe una resolución que proteja la precisión, credibilidad e integridad de las clasificaciones del OWGR" y que, por tanto, la 'Superliga' del golf había retirado su solicitud para ser reconocida en este sistema. La petición inicial fue cursada en julio de 2022.

Jon Rahm, golfista español que compite en el circuito LIV Golf de Arabia Saudí. / AP

El ranking mundial, vía para participar en los 'majors'

Desde el ranking mundial no dieron validez en primera instancia a la modalidad de juego del LIV Golf, más reducida y sin cortes. Los torneos se juegan en tres jornadas y a 54 hoyos. Desde el circuito saudí sienten que se han actuado con desconsideración y denuncian el carácter obsoleto del OWGR.

Pero, entonces, ¿por qué tanto interés en que sus torneos contasen para este indicador? Pues porque a día de hoy sigue siendo el indicador principal para participar en los 'majors' (Masters de Augusta, el Campeonato de la PGA, el Abierto de EEUU y el The Open) de la temporada y para optar a la Ryder Cup.

Por el momento, Rahm no tiene problemas. En la última actualización del OWGR sigue como tercero, pese a que no sume puntos con el LIV Golf. Desde esa situación de privilegio y a la vista del complicado panorama que afronta el circuito saudí en esta cuestión, el golfista español fue contundente tras la decisión comunicada por Norman.

Data Golf, la clasificación mundial que prefieren los golfistas

"No he hablado con nadie sobre esto, pero voy a ser honesto. Lo único que puedo decir es lo que dije hace dos años. Entonces no creía que fuera un buen sistema y, en todo caso, cuanto más tiempo pasa más equivocado creo que están", defendió el de Barrika desde Hong Kong, donde se disputa la cuarta prueba del LIV Golf.

Para destacar el carácter obsoleto del ranking mundial, Rahm se refirió al chileno Joaquín Niemann, ganador de dos de las pruebas de la 'Superliga' de golf. Figura en el lugar 76 del OWGR, cuando desde el circuito de Arabia Saudí defienden que en ningún caso bajaría del 'top 15' mundial. "No creo que el ranking mundial sea una verdadera representación del golf actual", dijo Matthew Fitzpatrick -número 9- antes de la disputa del Arnold Palmer Invitational del PGA Tour.

El golfista chileno Joaquín Niemann, líder del LIV Golf. / AP

Incluso un jugador de la parte 'rival' aunque mucho más abierto a la integración de sus compañeros del LIV en, por ejemplo, la Ryder- prefiere mirar otros rankings como el Data Golf. Se trata de una base de datos independiente que incorpora también las valoraciones de torneos no autorizados por el OWGR. En esta clasificación, Niemann es 12º. Otros golfistas bien posicionados en la tabla oficial, como Patrick Cantlay (número 6) y Xander Schauffele (número 5).

Rahm, ante la sequía: "Vengo al LIV a ganar"

Pero, por el momento es un debate enquistado, como la 'paz' entre el LIV y el PGA. Vista la situación, los dos circuitos plantearon una unión antes de la entrada del 2024. Sin embargo, las partes acordaron una prórroga para formalizar el acuerdo. Todo esto sucede mientras a Jon Rahm se le resiste la victoria individual en el circuito. A los dos triunfos de Niemann en Mayakoba y Jeddah hay que sumar la victoria de Dustin Johnson en Las Vegas.

En cuanto a la clasificación por equipos, el Legion XIII que capitanea Rahm marcha cuarto en la general tras adjudicarse el trofeo en la primera prueba. "Vengo al LIV a ganar. A disfrutar de una competición también por equipos, pero la principal misión es ganar. Lo que hago siempre cuando salgo a competir a un torneo", insistió Rahm cuando recientemente se le preguntó sobre si el hecho de firmar un contrato multimillonario le había sumido en la relajación. El mundo del golf continúa agitado, pero el vasco no quiere perder de vista el par.