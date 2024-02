Rahm ya no llora por el PGA, el de Barrika factura: dos millones de euros en su debut en el LIV Golf

Cuando el golfista español Jon Rahm firmó por el LIV Golf hasta 2029 por 550 millones fue sincero a la hora de expresar su cambio de opinión hacia el circuito saudí. "No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé: 'Hablemos'. Me gusta cómo está avanzando este circuito", justificó el de Barrika.

Sus compañeros e incluso rivales, como el noruego Viktor Hovland, cuarto en el PGA Tour que abandonó el vasco, le entendieron rápidamente. "No me ha sorprendido su marcha. Es muy estúpido criticar estos movimientos. Solo se escucha una postura en los medios. Es mucho dinero y además la dirección del PGA Tour ha hecho un trabajo nefasto", explicó el ganador de la FedEx Cup y de la Ryder, donde compartió equipo con Rahm.

¿Cuánto ganó Jon Rahm en 2023?

Cada torneo del LIV Golf posee una bolsa de 23 millones de euros, 19 a repartir en el torneo individual y cuatro en la parte por equipos, uno de los grandes atractivos del formato del circuito saudí. Por su parte, el PGA Tour elevó el 'prize money' en 2023 hasta 51 millones de euros para siete pruebas, lo que supone 7,2 millones de euros por evento.

En su debut en el LIV Golf, Jon Rahm finalizó en tercera posición (empatado con Deam Burmester), lo que le supuso ganar solo por esta vía 1,16 millones de euros. A esto hay que sumarle los que obtuvo por el triunfo en grupos del Legion XIII, el conjunto que capitanea el golfista español en su primera temporada en el circuito 'rebelde'.

Jon Rahm, golfista español, durante el primer evento del LIV Golf. / CHARLES LABERGE / LIV GOLF

En 2023 Rahm obtuvo unas ganancias de 19,5 millones de euros gracias a sus victorias en el Masters (2,97 millones) o su T2 en el British Open (1 millón), entre otros méritos. Por su parte, Talor Gooch, ganador del LIV Golf, se embolsó 14 millones de euros durante la temporada más un bonus de casi 17 millones, superando los 30 millones.

Rahm tiene por ahora asegurados los 'majors'

El estadounidense, que solo contaba con una victoria en el PGA Tour, fue el golfista mejor pagado del año pasado. El primer evento del LIV Golf en Mayakoba (México) estuvo a punto de darse un 'playoff' inédito entre Jon Rahm y Sergio García. El castellonense perdió en la muerte súbita frente al chileno Joaquín Niemann. Ambos amigos desde hace años se jugaron el primer título de la temporada del circuito saudí en el desempate.

La segunda posición le reportó al 'Niño' un botín de 2,08 millones de euros, mientras que el ganador se hizo con un botín de 3,71 millones. Por el momento, todo son buenas noticias para Jon Rahm, que asegurado su futuro y el de su familia. Pero su ambición deportiva, como demostró en el debut en el LIV -"Estoy dolido por no haber ganado, a pesar del gran trabajo del grupo", dijo-, sigue intacta.

Por el momento, Rahm, tercero en el ranking mundial, tiene asegurada su presencia en los 'majors'. Su victoria en el Masters del año pasado le permitirá repetir en este torneo, el PGA Championship, The Open y el US Open hasta la temporada 2027. Con todo, el LIV Golf no quiere ser una jaula dorada y quiere reforzar su atractivo a través de una alianza con la PGA que permita a sus jugadores, además de llenarse de bolsillo, seguir optando a los torneos de mayor lustre.

Joaquín Niemann, ganador en el LIV Golf de México, junto a Jon Rahm. / CHARLES LABERGE / LIV GOLF

El PGA recibe una inversión de 1.000 millones

El LIV sabe que ha de aumentar su poder en las negociaciones, que cambian cada día. En primera instancia, los responsables del PGA Tour no dieron valor al circuito saudí. Después intentaron frenar la iniciativa con sanciones y a la vista de fugas como la de Rahm han tenido que aumentar la fuerza inversora e incluso plantear pactos.

Esta semana, la competición de EEUU logró una inversión inicial de 1.500 millones de dólares de Strategic Sports Group, detrás de la que hay capital chino. "El Public Investment Fund discute y evalúa la posibilidad de una inversión futura que beneficie al golf en su conjunto. Sigue comprometido a invertir y apoyar al LIV con un formato que ha traído nueva energía y aficionados", envió el promotor del torneo saudí a sus asociados con el objetivo de crear apostolado entre sus filas.

Próxima parada del LIV Golf: Las Vegas, con la Super Bowl

Lo que está claro es que la partida sigue abierta. Como ha sucedido en otros procesos de la industria deportiva, la entrada de un actor disruptivo ha estimulado al resto. Aunque a veces los promotores del cambio aprovechan lo bueno del 'statu quo'. La próxima parada del LIV Golf será en Las Vegas (EEUU) el próximo fin de semana.

¿Con qué evento coincidirá? La Super Bowl, la joya de la corona del 'show business' que este año está reforzada por el 'efecto Taylor Swift'. Una alianza de millones de espectadores y dólares que la PGA explotó con el WM Phoenix Open, que coincide con la final de la NFL desde 1973.

En el TPC Scottsdale de Arizona está uno de los hoyos más emblemáticos del golf, el 16, rodeado de gradas con capacidad de más de 10.000 personas. Se recrea una atmósfera brutal, similar a que le experimentarán los jugadores de los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium. ¿Saben qué ha diseñado el LIV Golf en el hoyo 8? Un sector para que 3.000 personas puedan jalear a los participantes. Así pues, la propuesta saudí evidencia que todo está inventado y que todo el mundo tiene un precio.