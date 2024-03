Los ultras de la Lazio hacen apología del fascismo en una cervecería de Múnich icónica para Hitler

Un numeroso grupo de ultras de la Lazio, conocidos por ser de ideología de extrema derecha, protagonizaron una algarada fascista en la cervecería Hofbräuhaus de Múnich, donde su equipo juega hoy la vuelta de octavos de Champions contra el Bayern. La elección del escenario no es casual. En este establecimiento, uno de los más populares de la ciudad, Aldolf Hitler celebró en 1920 uno de sus primeros mítines.

En esta cervecería se anunciaron los 25 puntos del programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el punto de origen del ascenso de Hitler al poder y, en consecuencia, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. En las imágenes que se han publicado, los ultras de la Lazio aparecen haciendo el saludo fascista y entonando cánticos a favor del dictador Benito Mussolini.

La Ley Fundamental de 1949 de Alemania prohíbe explícitamente la creación de partidos que glorifiquen el nazismo, mientras que su Código Penal castiga con dureza los actos de quienes "aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi". En 1998, un grupo de 70 ultras del Real Madrid fue detenido por hacer el saludo fascista y gritar 'Heil Hitler' en Colonia. Con posterioridad, diferentes grupos de extrema derecha han sido sancionados por comportamientos semejantes.

Incidentes en la Lazio - Bayern de la ida

En la ida entre el Bayern y la Lazio, disputada en el Olímpico de Roma con resultado favorable al equipo italiano (1-0), seguidores radicales del conjunto alemán lanzaron objetos al terreno de juego y encendieron bengalas durante el choque. Por este motivo, la entidad alemana ha sido sancionada por la UEFA con la prohibición de no vender entradas a sus aficionados para el próximo partido como visitante en competición europea.

"No nos importa la cárcel, la camisa negra triunfará. Si no triunfa será una masacre con porras y granadas de mano. ¡Duce, Duce!", repitieron los ultras de la Lazio en la cervecería de Múnich, acompañando sus cánticos de saludos romanos. "Es una vergüenza, cualquier minimización alimenta la idea de que en Italia la posición fundamental no es la del antifascismo. Tiene que ser una condición esencial para ser italiano", lamentó Alessandro Onorato, concejal de Roma.