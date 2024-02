Estos son los accesorios que necesitas para iniciarte en el trail running

El trail running es una excelente opción para plantearte un reto superior al de calzarte diariamente las zapatillas para correr por ciudad o simplemente huir del caos urbano mientras respiras naturaleza. Es un deporte que cualquiera puede disfrutar en cualquier momento, pero en el que se necesita un cierto equipo antes de adentrarse en él. Para correr por senderos al aire libre o por la montaña se necesita ropa, calzado y una serie de elementos para seguir la ruta que son impresincidbles, por ello te presentamos la lista de accesorios que necesitas para iniciarte en el trail running:

Lista de accesorios imprescindibles para el trail running

Correr por un entorno natural es una sensación inigualable. Practicar deporte sea donde sea siempre es una actividad recomendable, pero hacerlo al aire libre por colinas y senderos y no por una cinta de correr te aporta una dosis de aire puro mientras liberas endorfinas y despejas la cabeza. Correr por un entorno natural te ayuda a concentrarte y a recuperar el equilibrio mental gracias a la paz y el silencio que ofrece este tipo de entorno, pero hay que ir preparado. La naturaleza es un terreno mucho más imprevisible que un gimnasio y por ello debemos conocer esta lista de elementos imprescindibles antes de emprender nuestro camino runner a través de la naturaleza:

Llevar gorra o protectores contra el sol es una de los accesorios imprescindibles para hacer trail running / Archivo

Ropa adaptada a los cambios de temperatura

El tipo de ropa que vas a necesitar para tu entrenamiento de trail running dependerá en gran parte de las condiciones meteorlógicas o del tipo de terreno al que te vayas a enfrentar. No es lo mismo ir a un lugar húmedo y lleno de barro que a un lugar seco y árido al sol. Pero en cualquier tipo de terreno, lo ideal es llevar contigo ropa transpirable y antihumedad que libere el sudor y te permita estar siempre fresco y cómodo. No es recomendable ir a la montaña con cualquier ropa que tengas en el armario, tampoco con ropa de trekking. Lo mejor es llevar ropa deportiva e interior que absorba la humedad del sudor y de una potencial tormenta.

Aquí te dejamos una lista de consejos sobre la ropa recomendada para hacer trail running

Calcetines ajustados al tobillo y ropa interior (camiseta térmica) que absorban la humedad

Pantalones elásticos que permitan la movilidad por el terreno e impidan las rozaduras.

Cortavientos por si las temperaturas son bajas o llega la lluvia

Guantes finos para protegernos del frío

Gorra y gafas de sol para protegernos de la radiación solar

Zapatillas adapatadas para trail running y un suelo diferente al asfalto

De todas estos accesorios el que no te puede faltar cuando salgas de casa es un calzado adecuado para el trail running y el terreno escarpado al que te vas a encontrar, en un sendero te vas a encontrar piedras, baches, raices y no puedes ir por ahí con cualquier tipo de zapatilla. Para darlo todo con la mayor seguridad, necesitarás un par de zapatillas útiles y preparadas para tipo de clima con una durabilidad y tracción suficientes para que nada te frene mientras corres o haces senderismo. ¿Cuál debo elegir? Si vas a correr por un terreno especialmente rocoso, es posible que necesites un calzado con un refuerzo extra en cada puntera y un tejido más rígido para proteger las zapatillas de las rozaduras contra la superficie y las piedras. Sin embargo, si tu aventura te lleva a una montaña humeda o decides salir en un día de lluvia, deberás tener en cuenta que necesitas unas zapatillas impermeables para que el barro no se adentre a tus pies y con suela de goma antideslizante para tener la máxima tracción.

Elementos de protección y emergencia

Correr por rutas de montaña es una experiencia maravillosa para el runner, pero que conlleva ciertos riesgos para los que debes estar listo. Estos elementos te vendrán en caso de emergencia inesperada:

Un botiquín de primeros auxilios por si sufres una caída o lesión

Crema solar y repelente antinsectos para evitar picaduras

Almohadillas antiampollas

Una manta isotérmica por si te toca hacer noche

Un contacto de emergencia guardado siempre en el móvil y no olvidarnos nunca de la tarjeta sanitaria

Salir de casa siempre con el teléfono siempre encima y cargado al 100%

Cargador inalámbrico extra para no quedarte nunca incomunicado

Un reloj GPS que actúe como brújula

Gafas de sol polarizadas, gorra y bastones de senderismo para mantener el equilibrio si tu entrenamiento pasa por zonas empinadas

Nunca te olvides de llevar encima un mapa

Existen senderos muy bien señalizados y aplicaciones móviles que ya te diseñan la ruta perfecta por el camino o montaña que tu escojas. Pero dentro de ella existen multitud de caminos y vías con poca señalización que te pueden llevar a perderte dentro de ella, por eso es imprescindible llevar un mapa sobre el terreno y no fiarlo todo a la tecnología. Porque además, la cobertura nos puede fallar. Un mapa en papel es la mejor forma de conocer todos los lugares que vas a atravesar, otros que puedes tener alrededor y de practicar trail running o cualquier actividad al aire libre siempre sobre seguro. Y otro "accesorio" imprescindible es la compañía. Nunca es recomendable salir a la montaña, un bosque o a un sendero solo, por mucho que puedas creer conocerlo. El running por ciudad es una actividad que si te permite aislarte, pero la montaña es traicionera y siempre es recomendable acudir a ella en grupo y no separarse de él.

Con esta lista de accesorios para iniciarte en el trail running estarás más que listo para sumar kilómetros a través de los senderos más rocosos y para disfrutar de una aventura por la montaña. Siguiendo esta lista de consejos no habrá obstaculo que se te resista y estarás siempre bien preparado ante cualquier imprevisto.