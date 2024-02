Motín en Guinea Ecuatorial: una caja fuerte robada, un ecógrafo rescatado por la Policía y un pichichi expulsado

En esta historia se juntan un sinfín de elementos extraños que no son sencillos de ordenar. Una caja fuerte robada de un hotel por la presunta desaparición de 600 euros, otro hotel advirtiendo a los futbolistas de su propia selección de que no les van a dar más de comer porque hay alguien que no les paga, un ecógrafo de la federación metido en la maleta del capitán de la selección porque no se fía de que desaparezca, todo un pichichi de la Copa África expulsado por indisciplina y por supuestas amenazas al presidente de su federación, al que considera "gentuza", "corrupto" y "cáncer". Bienvenidos a la surrealista historia de la selección de Guinea Ecuatorial.

Es difícil, en fin, desarrollar esta historia, que estalla ante la opinión pública después de que Guinea Ecuatorial decretara la expulsión de su selección (conocida como Nzalang) de su capitán y máximo goleador, Emilio Nsue, y de su compañero Iban Salvador Edú, ambos nacidos en España pero internacionales ecuatoguineanos. Decisión que ha devenido en un motín cocinado a fuego lento desde hace tiempo y que opaca el buen rendimiento de Guinea Ecuatorial en la recién terminada Copa África.

El comienzo de las disputas

El pasado mes de noviembre, Nsue, como capitán, lideró una protesta de la mayoría de los futbolistas de la selección contra el ministro de Deportes del país, Patricio Bakale Mba, por haber realizado "graves acusaciones" contra ellos. Este les reprochó que "no pueden estar chantajeando a su Estado en momentos cruciales", tras su solicitud de contratar más especialistas en medicina deportiva para poder disponer de un servicio profesional.

Emilio Nsue, con el trofeo de máximo goleador de la Copa África. / Agencias

Aquel enfrentamiento se solventó con la intervención del gobierno que lidera el dictador Teodoro Obiang, a través de su vicepresidente, que es también su propio hijo. El Estado liberó recursos más que suficientes (alrededor de tres millones de euros) para sufragar todos los gastos de la selección durante la Copa África disputadas las pasadas semanas, con el compromiso de que todo el remanente de dinero iría destinado a los propios futbolistas, en concepto de primas.

Los jugadores reclaman entonces que parte de ese dinero se destine a la compra de material médico. La Federación (Feguifut) accede y solicita al exfutbolista Rubén Belima, ahora miembro del staff médico de la selección, que adquiere ese material en España para facilitar las gestiones. Belima hace los deberes y al llegar a Guinea Ecuatorial recibe el dinero, 16.000 euros, como consta en un recibí firmado por él al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En ese recibí se hace constar, no obstante, que restan 500 euros pendientes de abono.

Sin comidas en el hotel por impago

Volveremos más adelante al material médico, con escena policiaca incluida. Antes de la Copa África, los convocados se concentran en Malabo, capital del país. Según denuncian los jugadores, la Federación no les ha abonado el viaje desde sus lugares de origen. Pero no solo eso, sino que durante la concentración, en un momento dado, la dirección de ese hotel de Guinea Ecuatorial "comunicó a los capitanes que no nos iban a dar más comidas debido a que la Feguifut no había pagado nuestra estancia y debían un año a dicho hotel".

Comunicado de los jugadores de Guinea Ecuatorial. Comunicado de los jugadores de Guinea Ecuatorial.

Los jugadores, según denuncian en un comunicado firmado por 11 de ellos, fueron "expulsados del hotel" horas antes de volar a Costa de Marfil, pese a que el presidente de la Feguifut les había dicho que no les podían pagar "incentivos atrasados" porque no había dinero y que él había pagado de su bolsillo dinero para pagar el hotel. Y eso sin tener cuenta los fondos extraordinarios dispuestos por el Gobierno. Los jugadores, en todos sus comunicados, agradecen el compromiso de los Obiang y ensalzan sus figuras.

Los jugadores de la selección de Guinea Ecuatorial, durante la Copa África. / FEGUIFUT

Después de todo eso, la selección se traslada a Costa de Marfil, completa una gran primera ronda en la que Nsue marca los cinco goles que le valieron el premio de Bota de Oro de la Copa África y cae eliminada en octavos de final contra Guinea-Conakry. Una actuación que despierta un gran entusiasmo en el país. La victoria por 4-0 contra los anfitriones (y, a la postre, campeones) en el tercer partido de la liguilla provoca que el presidente Obiang les prometa públicamente una prima de un millón de euros.

Robo en el hotel de Abiyán

Una vez eliminada la selección, los problemas rebrotan. Al final de su estancia en Abiyán, la capital de Costa de Marfil, Iban Salvador asegura haber sido víctima de un robo de 600 euros, "algo que fue grabado por las cámaras y que el propio jugador pudo observar", según el comunicado que firma él junto a sus compañeros.

Desasistido, según su versión, por la Feguifut, Salvador decide llevarse consigo una caja fuerte del hotel. No el contenido de la caja, no. La caja entera. "En un acto impulsivo y guiado por la frustración, optó erróneamente por llevarse consigo una pertenencia del hotel", un hecho "para nada justificado" y por el que el jugador "ya pidió perdón", defiende sus compañeros.

El robo provocó que la policía costamarfileña interceptara a la selección en la pista de despegue del aeropuerto de Abiyán. Este periódico ha tenido acceso a un vídeo, publicado en primicia por Actualidad Guinea Mundo, en el que se ve a agentes de Costa de Marfil sacando una voluminosa caja metálica de una maleta, con miembros del 'staff' de Guinea Ecuatorial alrededor y un avión al fondo. Salvador, no obstante, no aparece en la grabación.

El incidente motiva que el vuelo se retrase cuatro horas y, posteriormente, la expulsión de Salvador de la selección por provocar "una degradación en la reputación" del combinado nacional y de Guinea Ecuatorial como país. No fue el último incidente aeroportuario de la Nzalang. Al llegar a Malabo, la cosa fue incluso a peor.

El lío del ecógrafo

Es hora de volver, como quedó prometido, al material médico comprado por Belima. Los capitanes, como ellos mismo reconocen, querían llevarse consigo "los tres o cuatro elementos de mayor coste como son el ecógrafo y las presoterapias", pese a que la Feguifut se los abonó a Belima (a excepción de esos 500 euros pendientes, que no está claro si se han llegado a pagar) y eran, por tanto, propiedad federativa.

Los futbolistas defienden que actuaron así porque "durante muchos años, el material destinado a la selección nacional ha desaparecido continuamente en cada convocatoria para beneficio individual" del presidente de Feguigut, Venancio Tomás Ndong, y de un miembro del 'staff' llamado Elias Nzo, "el fisio, que no ha dado un masaje en 12 años, pero dice que es fisio porque estuvo seis meses en Cuba", dijo este jueves Nsue en un directo en Instagram.

Venancio Ndong, presidente de Feguifut, con su junta directiva. / Feguifut

Por este motivo, los capitanes defendieron su derecho a "custodiar" el material sanitario de mayor valor, para que "el Gobierno no tenga que estar gastando continuamente fondos en dichos materiales debido a que desaparecen en cada convocatoria".

El incidente provocó, según explican los jugadores, que el presidente de Feguifut se presentaba en el aeropuerto de Malabo con agentes de la policía ecuatoguineana "para intervenir la maleta de Emilio Nsue, en la que llevaba dicho material". El capitán y pichichi, continúan, le recriminó al presidente que acudiera con la Policía a "coger un material que usa personalmente para beneficio propio" y no hubiera intervenido cuando el hotel de Malabo les transmitió a los jugadores que no les iba a dar más comidas. "Se quedaron mi maleta", denuncia Nsue.

"Estafa continua" a los jugadores de "gentuza"

Todo ello, en un contexto en el que los jugadores consideran de "estafa continua". "Tanto Feguifut como el Ministerio [de Deportes] deciden quedarse una parte de las primas [que libera el Gobierno] inventando supuestos recortes", denuncian. En este sentido, los capitanes elaboraron otro comunicado en el que denuncian que hay gastos contabilizados por Feguifut que están duplicados o que, sencillamente, nunca han existido, con el ánimo de descontar la cuantía de unas primas que los propios futbolistas han asegurado querer destinar, en un porcentaje no especificado, a proyectos para el desarrollo del fútbol en el país.

Acusan los jugadores a la federación y el ministerio, en definitiva, de "desviar fondos que con tanto esfuerzo nuestro Gobierno libera" e interpretan la expulsión de Nsue como un intento del presidente de Feguifut de "amenazar a toda la selección con no denunciar los hechos que venimos sufriendo y obligarnos así a seguir maltratados, humillados y estafados".

"Son gentuza que han manchado la bandera", dijo este jueves por la noche Nsue sobre el ministro de Deportes y el presidente de Feguifut en un directo en Instagram, a quienes acusan de "corrupción", con directivos "que se reparten el pastel", que son "corruptos y cánceres". "Voy a morir siendo yo, por mí, por mis hermanos y por la verdad", resume el expulsado Nsue. Continuará...