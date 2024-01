Ni Salah, ni Mané, el 'pichichi' de la Copa África juega en la Primera RFEF española

Cuando todo apuntaba a que estrellas del fútbol europeo como Salah, Mané o Víctor Osimhen serían las estrellas de la Copa África, el fútbol vuelve a desmontar las predicciones, pues el gran protagonista en el campeonato africano está siendo Emilio Nsue, un futbolista que, a sus 34 años, ha guiado a Guinea Ecuatorial para su pase a octavos con cinco goles en tres partidos y que milita en el Intercity, aunque a muchos les sonará por ser un mito en LaLiga, ya que jugó en el Mallorca y la Real Sociedad.

Para poner en valor estos números, solo Vincent Aboubakar en 2022 y Samuel Eto'o en 2006 y 2008 habían conseguido marcar cinco goles en la fase de grupos de la Copa de África en este siglo. El delantero está liderando a una selección con muchos convocados de nacionalidad española como Jesús Owono, portero del Alavés o Saúl Coco, defensa de Las Palmas. Sin ir más lejos, él mismo ganó la Eurocopa Sub-19 con 'La Roja'.

Nacido en Mallorca, campeón con España e internacional con Guinea

El delantero del Intercity nació en Palma y comenzó su carrera futbolística en las categorías juveniles del Mallorca, antes de unirse al Mallorca B. Su destacado rendimiento le abrió las puertas del primer equipo del combinado de su tierra en la temporada 2008-2009, aunque jugaría cedido entre 2008 y 2010 en las filas del Castellón y la Real Sociedad. Allí se consolidó como un delantero versátil y habilidoso, por lo que en la campaña 2010/2011 se incorporó definitivamente en la primera plantilla del Mallorca, en Primera División, donde disputó más de 100 partidos.

De padre ecuatoguineano y madre española, Nsue siempre tuvo el corazón divido. De hecho, durante un ciclo de seis años (2005-2011) representó a España en las categorías inferiores, de la sub-16 a la sub-21, llegando a ser campeón de Europa con la Sub-19 en 2007 e incluso disputó el Mundial Sub-20 de 2009, en el que marcó dos goles.

La selección de Guinea Ecuatorial tras la goleada ante Guinea Bissau / LAP

Al mismo tiempo, Guinea Ecuatorial no se rendía y probó reiteradas veces, sin éxito, que el delantero hispano-guineano se uniera a sus filas. Sin embargo, Nsue estaba enfocado en ser parte de la selección española sub-23, que disputaría los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y, para no perder la opción, dejó pasar la propuesta de Guinea.

Los planes del jugador se distorsionaron al no quedar seleccionado para la cita olímpica. España le había dado la espalda, a lo que se sumó la situación del Mallorca, que caminaba en la cuerda floja en una liga de la que se acabó despidiendo, al descender a la categoría de plata. Fue entonces cuando Nsue firmó en marzo de 2013 un contrato de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) por el cual se comprometía e a acudir a las convocatorias con Guinea Ecuatorial.

Un debut con hat-trick incluido

En su primer partido con la ciudad natal de su padre ante Cabo Verde, en un partido de clasificación para el Mundial de 2014, que acabó en victoria (4-3) para los ecuatoguineanos, Nsue "anotó" tres tantos. Goles que contaron para la afición y para su entrenador, que desde aquel momento lo consideró indiscutible, pero que no entraría en los libros de historia, pues la FIFA consideró que el jugador todavía no era elegible para poder jugar con Guinea Ecuatorial, dado que la FEGUIFUT no les había presentado en tiempo y forma el documento del cambio de asociación, por lo que le dio la victoria a Cabo Verde.

Destino o casualidad, la reaparición de Nsue, siendo ya oficialmente jugador de Guinea Ecuatorial, llegó en un amistoso contra España, que acabó con una victoria muy disputada (2-1) para 'La Roja'. Desde ahí, el delantero, que ha ido viajando de la Premier a la Primera RFEF española, es fijo en las convocatorias con su selección, donde ya ha anotado 20 tantos.

Despegue a la Premier y aterrizaje en Alicante

En 2015, Emilio Nsue cruzó el canal para unirse al Middlesbrough, de la segunda inglesa. El atacante fue parte integral de un equipo al que ayudó con su capacidad para el desmarque, velocidad y potencia hasta ascender a la Premier League en esa campaña. Un impacto que no tuvo mucha repercusión fuera de las fronteras inglesas, pues los grandes clubes perdieron su interés en él.

Emilio Nsue, delantero de Guinea Ecuatorial / Twitter @CFIntercity

Sin embargo, su ilusión por jugar al fútbol seguía intacta y comenzó su particular gira mundial. Del Birmingham, donde anotó siete goles, hasta el Apoel FC en Chipre, siendo parte del equipo en competiciones locales e internacionales. No tardó en volver a hacer las maletas el ex de la selección española, pues el club rescindió de él en 2019 por "falta grave de disciplina". La siguiente temporada estuvo en el Apollon Limassol antes de volver a Chipre.

En febrero de 2022, tras comenzar la temporada sin equipo, firmó por el F. K. Tuzla City de la Liga Premier de Bosnia y Herzegovina, donde disputó diez encuentros en algo más de dos meses que duró en el país. Nsue volvía a España, el Intercity le esperaba. Desde su llegada al club alicantino, el jugador está experimentando una segunda juventud, siendo titular indiscutible, con 11 tantos y dos asistencias.

El nuevo héroe de la Copa África

La fase de grupos que ha completado Guinea Ecuatorial ha sido tan inesperada como intachable. Parece que los ecuatoguineanos se agarraron a la estadística que dice que los ganadores empiezan la fase de grupos sin anotar los tres puntos. Debut con un empate ante la poderosa Nigeria de Osimhen (1-1), victoria contundente frente a Guinea Bissau (4-2), en la que Nsue se apuntó un hat-trick, y goleada histórica contra la anfitriona, Costa de Marfil (4-0), con un doblete del héroe del país. En total, cinco dianas en tres choques que lo convierten en el máximo goleador de esta edición. El capitán de la selección guineana ya expresó a través de sus redes sociales que está "muy feliz por lo que estamos haciendo con Guinea Ecuatorial. Llevamos muchos años trabajando duro y estamos disfrutando mucho".

Tras ser campeón de Europa con España, el delantero se convirtió en el gran olvidado de LaLiga. Nadie se acordaba ya de él, excepto Juan Michá, su seleccionador, que no se equivocó al convocarlo para una Copa África que no esperaba tener como 'pichichi' al jugador del Intercity. Nsue es un futbolista muy respetado en el ámbito internacional. Capacidad goleadora, versatilidad en el campo, experiencia en distintas ligas europeas y en unas semanas sabremos si futuro campeón de África.