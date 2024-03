La pared más alta de Alberto Ginés: cómo el primer oro olímpico de escalada busca su sitio en París 2024

Alberto Ginés (Cáceres, 23 de octubre de 2002) lleva casi cuatro años trepando la pared más alta de su vida. Una que ni él ni su entorno vio llegar y para la que no había entrenado. Ser el primer oro olímpico de la historia en escalada deportiva, con tan sólo 18 años, ha sido el mayor reto de quien lleva con unos pies de gato prácticamente desde que comenzó andar. A día de hoy, Alberto está culminando dicha ascensión y tiene una oportunidad más para ello: el Preolímpico que se disputará entre Shangai y Budapest. Si al término de estas dos citas la clasificación le sitúa entre los 12 primeros, estará en los JJOO de París 2024.

Desde fuera, seguramente sorprenda que a unos meses de que arranque la cita olímpica, el campeón no esté clasificado. Para Alberto, su familia, la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) y para su entrenador, tiene una ‘sencilla’ explicación: la compleja adaptación a su nueva vida. “Todo lo que ha conllevado el primer oro olímpico de la historia ha descentrado mucho a todos y el mayor desafío para Alberto es haberlo logrado con 18 años. Sus padres y su entorno han tenido un papel fundamental -especialmente su entrenador, David Macià- para superar lesiones, momentos duros y sin resultados”, explica el presidente de la FEDME, Alberto Ayora.

Y es que, recordando esos días de Tokio 2020, “se me saltaron las lágrimas porque había conseguido el objetivo en el que llevaba trabajando tres o cuatro años, algunas personas pasan muchos más años, pero ¡para mí fue un gran porcentaje de años! Llegué a la final y gané, sin más. Fue todo inesperado, yo no me lo podía creer, David tampoco, ninguno de los dos reaccionamos”, señaló en una entrevista reciente para Red Bull, uno de sus principales patrocinadores. De esa euforia tocó bajar. “Hubo un poco de vacío durante unos meses. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo reenfoco mi vida si he logrado el siguiente objetivo de mi vida?”.

lberto Ginés (Cáceres, 23 de octubre de 2002) lleva casi cuatro años trepando la pared más alta de su vida. Una que ni él ni su entorno vio llegar y para la que no había entrenado. Ser el primer oro olímpico de la historia en escalada deportiva, con tan sólo 18 años, ha sido el mayor reto de quien lleva con unos pies de gato prácticamente desde que comenzó andar. A día de hoy, Alberto está culminando dicha ascensión y tiene una oportunidad más para ello: el Preolímpico que se disputará entre Shangai y Budapest. Si al término de estas dos citas la clasificación le sitúa entre los 12 primeros, estará en los JJOO de París 2024.

Desde fuera, seguramente sorprenda que a unos meses de que arranque la cita olímpica, el campeón no esté clasificado. Para Alberto, su familia, la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) y para su entrenador, tiene una ‘sencilla’ explicación: la compleja adaptación a su nueva vida. “Todo lo que ha conllevado el primer oro olímpico de la historia ha descentrado mucho a todos y el mayor desafío para Alberto es haberlo logrado con 18 años. Sus padres y su entorno han tenido un papel fundamental -especialmente su entrenador, David Macià- para superar lesiones, momentos duros y sin resultados”, explica el presidente de la FEDME, Alberto Ayora.

Y es que, recordando esos días de Tokio 2020, “se me saltaron las lágrimas porque había conseguido el objetivo en el que llevaba trabajando tres o cuatro años, algunas personas pasan muchos más años, pero ¡para mí fue un gran porcentaje de años! Llegué a la final y gané, sin más. Fue todo inesperado, yo no me lo podía creer, David tampoco, ninguno de los dos reaccionamos”, señaló en una entrevista reciente para Red Bull, uno de sus principales patrocinadores. De esa euforia tocó bajar. “Hubo un poco de vacío durante unos meses. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo reenfoco mi vida si he logrado el siguiente objetivo de mi vida?”.

No hay ajuste fino sin estar al 100%

Con ese vacío se podía escalar, pero no se podía competir bien y, mucho menos, competir para ganar. Cuando la precisión es milimétrica y en el reloj se cuentan las décimas de segundo, el ajuste es tan fino en el deportista que si hay algo en la cabeza o cuerpo que no está al 100% será casi imposible que haya resultados sobresalientes. Eso, unido a lesiones, es lo que ha provocado que Alberto haya tenido algunos altibajos de una competición a otra.

Sin embargo, llegó septiembre y terminó tercero en la prueba de la Copa del Mundo IFSC de Koper y segundo, en octubre, en la IFSC European Qualifier de Laval, donde había una plaza para los JJOO. Se quedó cerca. En Shanghái -del 16 al 19 mayo- y en Budapest -del 20 al 23 de junio- tiene la oportunidad de clasificarse si en el sumatorio de ambas pruebas finaliza entre los 12 primeros. Pasando a la final de cada una de ellas lo tiene asegurado.

En todo este proceso, además de su familia y su entrenador, ha sido importante la figura del psicólogo. Es el que le ayudó a reconducir su nueva vida, esa que se había llenado de actos mediáticos, felicitaciones, eventos con patrocinadores y, sobre todo, la de escalar con una pesada mochila llena de ‘oro’. “Lo que más ha pesado es trabajar con esa presión de ser la referencia y, lo dicho, todo con 18 años”, recalca Ayora. Afortunadamente para él, pese al ‘sartenazo’ emocional, estaba amparado por excelentes soportes tanto en su familia como en su entrenador, David, quien siempre dice: “Celebraciones menos eufóricas, derrotas menos traumáticas”.

“Alberto ya no es el Alberto anterior, sino que ahora tiene la presión de un oro olímpico, todo el mundo espera mucho, y hay trabajo que hacer para clasificarse, que al final es la primera barrera importante que tenemos que pasar”, reconoció Maciá en una entrevista al canal Olympics sobre su aventajado alumno. Sin embargo, Alberto también tocó fondo en los Europeos de Berna 2021 y eso fue un borrón y cuenta nueva a dos meses de los Juegos. Ahora parece una situación similar, aunque con ‘otro’ Alberto, uno que ha revolucionado la escalada en su país.

Un mito y referencia para los más pequeños

De todo este aprendizaje, su entorno destaca que lo que más ilusión y fuerza le da es que haya niños y niñas en toda España que quieran ser como él. Es una referencia, un mito, icono para los peques. En la Federación Española han debido multiplicarse para ocuparse de la demanda de nuevos escaladores presentes en alta competición y desde el oro de Alberto ha crecido prácticamente en un 10% el número de licencias de Montaña y Escalada en España, hasta los 290.000, siendo la cuarta federación con más licencias y uno de los deportes que forman parte del ‘big five’ nacional -junto al fútbol, baloncesto, caza y golf-.

Alberto tiene 21 años, lleva 18 escalando y un tatuaje -‘sic paris magna’-, que le recuerda que “la grandeza viene de los pequeños comienzos”. Su lema es “sal a competir como si te diera igual y disfruta”, y así es como afronta su día a día. Del largo plazo no le gusta hablar, aunque tenga en mente licenciarse en fisioterapia, mejorar su inglés y construir una academia de escalada para niños. En este caso, el futuro estaría asegurado porque Alberto Ginés no sólo es una referencia mientras está colgado en una pared, también lo es cuando tiene los dos pies en el suelo. Así es como está terminando de escalar la pared más alta de su vida.