Convertirse en entrenador es la opción elegida por la mayoría de jugadores para poder seguir dedicándose al fútbol tras su retiro. Sin embargo, el éxito en los terrenos de juego no siempre se refleja con logros en los banquillos. Y es que para ser un buen técnico no basta con haber alcanzado la gloria vestido de corto, pues los buenos entrenadores necesitan tener una buena capacidad de análisis de las plantillas y gestión de vestuarios con las que no siempre cuentan los mejores futbolistas de la historia.

10 futbolistas de élite que no triunfaron como entrenadores

Ruud Gullit

Ruud Gullit cuenta con un palmarés para enmarcar, tras liderar al Milan en los años 80. Tres Scudettos, cuatro Supercopas de Italia, una Copa de Italia, dos Champions y dos Supercopas de Europa son algunos de los títulos que levantó a lo largo de su carrera, además de proclamarse campeón de la Eurocopa de 1988 con Holanda. Sin embargo, el que fue delantero del Milan no ha tenido tanta suerte como entrenador, pues ha pasado sin pena ni gloria por el Chelsea, Newcastle, Feyenoord, Los Angeles Galaxy y Terek Grozny. En ninguno de ellos logró dejar su huella, por lo que actualmente está sin equipo.

Wayne Rooney

Wayne Rooney es el paradigma de un gran jugador de fútbol que no ha sabido encontrar su sitio en los banquillos. El exjugador del Manchester United conquistó la Premier hasta en cinco ocasiones y levanto una Champions con el equipo inglés. Rooney era un atacante físico y versátil que no ha sabido adaptar su visión en el césped a los banquillos. En noviembre de 2020 se convirtió en el jugador-entrenador interino del Derby County de Championship (segunda inglesa). Tras conseguir la permanencia 'in extremis' en la última jornada ante el Sheffield Wednesday, en el siguiente curso perdió la categoría tras no ser capaz de paliar una sanción de 21 puntos por culpa de la situación económica del club. Su último equipo fue el New York City de la Major League Soccer y actualmente se encuentra libre.

Wayne Rooney, en su etapa como entrenador del Derby County. / ED SKYES / ACTION IMAGES

Lothar Matthäus

El exjugador alemán lo ganó casi todo tanto a nivel de clubes como de selección. Siete Bundesligas con el Bayern de Munich, una Eurocopa y un Mundial con Alemania son algunos de los títulos que figuran en su palmarés. Sin embargo, Lothar Matthäus no ha tenido demasiada fortuna con los equipos en los que ha probado como entrenador. Dirigió al Rapid de Viena, Partizan de Belgrado, a la Selección de Hungría, Atlético Paraenense, Maccabi Netanya y a la Selección de Bulgaria. En ninguno de ellos duró más de dos años y acabó saliendo por la puerta de atrás.

Frank Lampard

El exjugador inglés logró tres Premier League con el Chelsea y se proclamó campeón de Europa en 2012. Lampard volvió al club que le vio consolidarse como uno de los mejores jugadores de Europa para ser entrenador, pero acabó siendo despedido en 2021, tras cosechar una sola victoria en ocho partidos y dejar a su equipo noveno en la Premier. Después de haber estado sin trabajo durante un año, Lampard fue nombrado técnico del Everton en enero de 2022, aunque el club volvió a caer en una batalla por el descenso, con una racha de solo una victoria en 11 partidos, dejando al equipo inglés en el puesto número 19 de la Premier. Tras una segunda etapa en el Chelsea en la que tampoco obtuvo los resultados esperados, actualmente se encuentra sin equipo.

Andrea Pirlo

Andrea Pirlo fue un extraordinario mediocampista italiano que tampoco ha conseguido asentarse en la élite de los banquillos. Su primera gran experiencia fue nada más y nada menos que en la Juventus, donde sustituyó a Maurizio Sarri tras ni siquiera tener experiencia en el fútbol formativo. Bajo su batuta, la 'Vecchia Signora' terminó cuarta en la Serie A, mientras que ganó la Supercopa y la Copa de Italia. En Champions no pasó de octavos. Pirlo fue destituido y reemplazado por Massimiliano Allegri.

Archivo - Andrea Pirlo / Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

Diego Armando Maradona

Maradona es considerado por muchos el mejor jugador de la historia. El argentino cosechó una larga y exitosa trayectoria en equipos como Boca, Barça, Nápoles o Sevilla y ganó, entre otros muchos títulos, el Mundial de 1986 con Argentina. Como entrenador probó suerte, como muchos otros, sin demasiado éxito. Así, su paso por el Deportivo Mandiyú, Racing Club, Selección Argentina, Al Wasi, Riestra, Fujairah, Dynamo Brest, Dorados Sinaloa y Gimnasia dejaron un papel del argentino con poco brillo y mucha polémica.

Hristo Stoichkov

Stoichkov tuvo sus mejores años en el FC Barcelona donde ganó cinco ligas y una Champions League entre muchos otros logros. Sin embargo, su trayectoria como entrenador ha sido errática. En abril de 2007 fichó por el Celta de Vigo, pero no pudo evitar su descenso y dimitió en octubre de ese mismo año. Volvió a intentarlo en junio de 2009 en Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, pero presentó su dimisión en marzo de 2010. En junio de 2013 se encargó del CSKA de Sofía, dejando el club pocos meses después.

Fernando Hierro

Hierro es una de las figuras más icónicas del madridismo y de la selección española, donde fue capitán entre 1998 y 2002. El andaluz decidió dar el salto a los banquillos como segundo entrenador, junto a Carlo Ancelotti en la temporada 2014/2015. Un año más tarde se puso al frente del Oviedo en un curso que dejó mucho que desear con el equipo asturiano en el octavo puesto.

Fernando Hierro durante un entrenamiento de la selección española / EPC / Agencias

Tres años después se adentró en una nueva aventura, tan corta como inesperada: ser seleccionador español tras la fulminante destitución de Julen Lopetegui a dos días del comienzo del Mundial de 2018 para España. La eliminación de la selección en octavos ante Rusia fue el detonante para que Hierro anunciara su no continuidad en una selección a la que no tuvo ni 48 horas para amoldarse.

Marco van Basten

Van Basten fue un jugador holandés con un palmarés de récord. Tres Balones de Oro, dos Champions League y una Eurocopa figuran en sus vitrinas. Una trayectoria dorada que no fue capaz de adaptar en el vestuario de los equipos que entrenó, ya que dirigió a Países Bajos, Ajax, el SC Heerenveen y el AZ Alkmaar sin dejar esa huella dorada que se esperaba del mítico delantero.

Fabricio Ravanelli

Ravanelli militó en la Juventus y Lazio y se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga italiana. De momento, la carrera de Ravanelli como entrenador ha sido corta. Así, entrenó en categorías inferiores de la Juventus y después fichó en 2013 por el AC Ajaccio de la Ligue 1 francesa, donde solo consiguió una victoria se marchó por la puerta de atrás. También entrenó al Arsenal Kyiv y actualmente no tiene equipo.

Para ser un buen entrenador de fútbol no basta con haber sido un gran futbolista o con ser amante de este deporte y la historia lo ha demostrado con grandes técnicos que no llegaron a triunfar como futbolistas como José Mourinho o Bordalás. Y es que un buen técnico necesita tener capacidad de análisis del rendimiento de los equipos, predicciones del juego o gestión de vestuarios y eso no se adquiere solo, por mucho que hayas sido el mejor jugador de la historia.