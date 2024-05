Qué es la 'Celebrity Block List': por qué usuarios de TikTok están bloqueando en masa a famosos

El poder de los usuarios de Internet para lograr grandes objetivos es imbatible. Hay ejemplos impactantes, como haber tirado por tierra a entidades tras actuaciones que han considerado inaceptables, boicotear a una marca por un anuncio poco acertado o adquirir todas las entradas de gran evento de campaña electoral de Donald Trump sin intención de acudir para que la grada quedara desierta ante el político y empresario estadounidense, como acordaron miles de personas a través de Tik Tok en 2020.

Las fórmulas son diversas, pero es indiscutible la viralidad que adquieren determinadas tendencias. Son capaces de conseguir lo que se proponen o, al menos, crear conciencia sobre un tema. Este ha sido el caso del movimiento "Block out", que ahora reúne cientos de vídeos y millones de visualizaciones y comentarios en la gogantesca red social.

El origen del #CelebrityBlockList

La modelo y actriz Haley Bailey (Hayley Baylee en sus redes sociales) subió a sus perfiles de TikTok e Instagram un vídeo justo antes de la Gala MET 2024. En él, aparecía ataviada con un pomposo y recargado vestido cubierto de flores, a conjunto con un gran tocado floral del que pendían perlas, al estilo de María Antonieta, como ella misma explicaba en su publicación. El traje hacía alusión a la temática del evento del Costume Institute, "El Jardín del Tiempo", pese a que la influencer no había sido invitada.

Ella se desplazó hasta las proximidades del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se celebraba la velada. A pocas manzanas, multitudes de gente se congregaban, en una mezcla entre curiosos que trataban de ver pasar a los famosos, vestidos para la ocasión que acumula las mayores excentricidades del mundo de la moda, y manifestantes a favor de la liberación de Palestina.

En el vídeo de Haley, utilizaba un audio con la famosa cita "Let them it cake", atribuida a la reina María Antonieta durante la Revolución francesa tras saber que el pueblo carecía de pan, aunque nunca se ha podido probar que realmente lo pronunciara ella. Habitualmente se ha traducido al español como: "Que coman pastel" (Qu'ils mangent de la brioche) y mostraría la indiferencia y la ignorancia de la monarca con respecto a la situación de hambruna que estaba viviendo la población. La sociedad francesa reaccionó enfurecida contra esta frase.

La viralización de la tendencia de bloqueo a famosos

Después de ese vídeo (que actualmente ya no aparece en el perfil de Haley Bailey), muchos usuarios de TikTok se mostraron muy molestos. Aunque el audio se llevaba utilizando durante las últimas semanas de manera generalizada en TikTok, lo interpretaron como una muestra más de la poca implicación de las altas capas de la sociedad en los problemas reales del mundo, al estar centrados en sus fiestas y en preocupaciones que estiman banales.

Cientos de internautas han publicado sus opiniones y han considerado que el bloqueo en masa puede ser una "guillotina digital" al estilo de los tiempos de Luis XVI para "castigar" a aquellas personas famosas que no se han pronunciado sobre el conflicto entre Israel y Palestina en concreto, pero también sobre la guerra en Ucrania o el calentamiento global, entre otras cuestiones que se han mencionado reiteradamente en los vídeos que siguen esta tendencia de TikTok.

Así, los adeptos al "block out" proponen bloquear a estas celebridades en todas las redes sociales. Sus bolsillos se alimentan directamente de la cantidad de seguidores en las plataformas, con los que las marcas se sienten atraídas y les proponen contratos publicitarios millonarios, por lo que al dejar de apoyarles pretenden generar una respuesta por su parte o, por lo menos, sensibilizar a otros usuarios de TikTok.

"Gracias Hayley Baylee por provocar indirectamente este movimiento con tus lágrimas de cocodrilo", decía Delilah con H, una creadora de contenido que fue de las primeras en explicar en qué consiste esta tendencia y sumarse a él. En las múltiples "Celebrity Block Out List", las listas de personas famosas a las que quieren bloquear, publicadas con el hashtag #Blockout2024, aparecen repetidas veces nombres como Taylor Swift, Lana del Rey, Dua Lipa, las conformantes del clan Kardashian, Bad Bunny, Selena Gómez, Shakira, Drake, Beyoncé, Doja Cat o Rihanna.