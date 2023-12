¿Qué dice el himno de la Champions League?

El himno de la Champions League, la competición europea más prestigiosa del fútbol, es conocido mundialmente por su famosa melodía, que se corea en cada estadio temporada tras temporada. Sin embargo, su origen y significado en español se desconoce.

Origen del himno de la Champions League

Cuando se creó la Champions League en 1992, la UEFA decidió implementar un himno interpretado por la 'Royal Philarmonic Orchestra'.

El compositor británico Tony Britten fue el encargado de producirlo y se inspiró en el tema 'Zadok, the priest', una obra del alemán Georg Friedrich Händel, que sirvió para coronar a reyes británicos como Jorge II.

En la letra aparecen los tres idiomas oficiales de la UEFA: alemán, inglés y francés. El objetivo era que quedara constancia de la globalidad de la competición.

Letra y traducción del himno de la Champions League

-Letra oficial

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande reunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

-Traducción al español

Estos son los mejores equipos

Estos son los mejores equipos

El evento principal

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Una gran reunión

Uno de los principales eventos

El evento principal

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Ellos son los mejores

Estos son los mejores

Estos son los campeones

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Y esta es la letra y el origen del himno que pone los pelos de punta a todos los aficionados del fútbol cada vez que se disputa la Champions League. Una canción interpretada en tres idiomas, pero que en cada país se canta de una forma distinta. Aunque su peculiar sintonía se conoce en todos los rincones del planeta.