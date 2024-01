Los futbolistas huyen de Arabia: detrás de Henderson llega Benzema

Se inicia otro capítulo en el culebrón Arabia, el paraíso se ha transformado en infierno para muchos jugadores que han decidido huir del país. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo, el pionero de la retirada al exilio saudí, la lista de jugadores que han recalado allí se ha engrosado a un ritmo vertiginoso. Veteranos como Neymar, Benzema o Jordan Henderson, pero también jóvenes muy cotizados como Gabri Veiga, Rúben Neves o Malcom.

Sin embargo, lo que parecía ser un próspero éxodo ha acabado con muchos jugadores que se vieron tentados el pasado verano arrepintiéndose por su llegada a Arabia Saudí. El último ha sido Karim Benzema, que según ha anunciado este martes AFP, se siente presionado y quiere buscar una salida a otro club, tras recibir la negación de su entrenador, Marcelo 'Muñeco' Gallardo para reintegrarse al entrenamiento con el Al-Ittihad. No es el único que no ha rendido como esperaban en Arabia, pues la ficha de Neymar ha sido dada de baja para esta temporada tras una grave lesión y solo tres partidos con Al-Hilal.

Henderson se disculpa y vuelve a Europa

El pasado jueves se hizo oficial el fichaje de Jordan Henderson, histórico capitán del Liverpool, por el Ajax hasta 2026 tras su breve paso por el Al-Ettifaq. El futbolista deja unos números en Arabia de 19 titularidades en 21 partidos y al equipo octavo en la clasificación, tras nueve partidos consecutivos sin ganar.

El nuevo jugador del equipo holandés aseguró que su decisión fue "puramente futbolística", aunque se disculpó con los seguidores LGBTQIA+, fiel defensor de sus derechos hasta su aterrizaje en Arabia, por decepcionarlos tras su fichaje. "Si alguna persona de esa comunidad se siente decepcionada o herida, le pido disculpas. Tuve que tomar una decisión basada en lo que pensé que era mejor para mí y mi familia", afirmaba el jugador en rueda de prensa tras llegar al Ajax.

Laporte, el segundo arrepentido: "Hay muchos jugadores descontentos"

La vuelta de Henderson a Europa ya auguraba lo que sucedería días después. El inglés ha sido el hilo conductor de una lista a la que se ha unido Aymeric Laporte, el primero en manifestar públicamente su disconformidad con su experiencia en Arabia. El central abandonó el Manchester City tras alzarse con el triplete para fichar por el Al-Nassrde Cristiano Ronaldo. Poco más de medio año después, el recién aterrizado desveló su descontento en una reveladora entrevista del diario AS.

Aymeric Laporte en un partido con el Al Nassr / Instagram @laporte

"No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos", fueron las polémicas declaraciones del internacional con España. "Se lo toman todo a la ligera", señalaba el futbolista. Aunque el francés también reconoció que estos problemas se paliaban con las compensaciones económicas: "El ultimátum que les puedes dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos".

Benzema alarga la lista

La prensa saudí señalaba hace días que Marcelo Gallardo, entrenador del Al Ittihad le negaba a Karim Benzema su regreso a los entrenamientos. El francés no había llegado a tiempo a la concentración de su equipo en Dubai, por encontrarse de descanso en las islas Mauricio y desde entonces se entrena en solitario. Ahora, AFP ha anunciado que, según fuentes cercanas al equipo del delantero, Karim se siente presionado, incapaz de dar lo mejor de sí mismo y ha pedido poder marcharse a otro club, aunque le habrían ofrecido la posibilidad de marcharse a otro equipo saudí.

Gabri Veiga coqueteó con la vuelta al Celta

Algunas fuentes afirmaban en el mes de noviembre la posibilidad del regreso de Veiga en enero al equipo gallego, tras un inicio de temporada bastante pobre del conjunto de Benítez. Así, el jugador del Al-Ahli volvería en calidad de cedido. Sin embargo, las reglas de LaLiga impedían la vuelta del 'hijo pródigo' del Celta de Vigo, ya que no puede volver a tener ficha en el club tras su salida en agosto, al disputar 17 minutos en la primera jornada ante Osasuna.

Gabri Veiga, exjugador del Celta e internacional sub-21 español, celebra su primer gol en Arabia. / AL-AHLI

La lista de jugadores que muestran sin tapujos su mala experiencia en Arabia crece casi al mismo tiempo que aumentaba hace años el repertorio de futbolistas que se despedían de Europa. Los medios se echaron las manos a la cabeza cuando un prometedor Gabri Veiga de tan solo 21 años decidía explotar su talento a miles de kilómetros. Ahora, respiran tranquilos al ver que no es oro todo lo que reluce y que muchos de ellos vuelven arrepentidos, alegando que "no ponen muchas facilidades".