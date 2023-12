La Eurocopa es una de las competiciones más importantes a nivel de selecciones, en la que suelen estar los mejores jugadores. Sin embargo, el próximo campeonato europeo, que se celebrará en Alemania, no contará con algunos del 'cracks' del panorama internacional futbolístico, que no han conseguido certificar el pase con su selección. Te contamos quiénes son.

Las estrellas del fútbol europeo que no irán a la Eurocopa

- Erling Haaland

El caso el delantero noruego, Erling Haaland, es el más significativo, debido a sus recientes logros con el Manchester City y sus reconocimientos individuales, siendo segundo en el Balón de Oro y recibiendo el The Best de la UEFA. Noruega, su selección, no logró clasificarse tras quedar en el tercer puesto de su grupo, por detrás de España y Escocia.

Ni siquiera a través de la repesca logró la selección noruega acceder a la Eurocopa. El que es uno de los mejores jugadores del mundo tampoco estuvo en la edición de 2021, ni en el Mundial de Qatar.

- Martin Odegaard

El centrocampista del Arsenal es uno de los mayores pesos del club londinense, pero su situación es igual que la de su compañero Erling Haaland y tampoco podrá disputar la próxima Eurocopa.

Odegaard regresa al Arsenal / Archivo

- Alexander Isak

El exdelantero de la Real Sociedad y actual atacante del Newcastle tampoco estará en el próximo campeonato europeo, ya que la selección sueca acabó tercera de grupo, por detrás de Bélgica y Austria.

- Kulusevski

El delantero del Tottenham y de Suecia, tampoco estará, por tanto, en la EURO 2024.

Jugadores cuya participación en la Eurocopa depende de la repesca

- Lewandowski

El atacante polaco del FC Barcelona podría perderse la próxima Eurocopa de no superar la fase de repesca en la que tendrá que ganar el partido frente a Estonia y, de hacerlo, jugará una final ante el ganador del Gales-Finlandia.

FC BARCELONA / GIRONA / Andreu Dalmau

- Dovbyk

El delantero ucraniano que lidera al Girona de Míchel esta temporada tiene por delante una dura repesca ante Bosnia-Herzegovina primero y de salir victorioso se enfrentará al vencedor del Israel-Islandia.

- Tsygankov

El compañero de ataque de Dovbyk, Viktor Tsyhankov, también podría quedarse sin éxito europeo de no conseguir la clasificación con Ucrania.

- Khvicha Kvaratskhelia

El delantero del Nápoles y de Georgia se juega la repesca ante Luxemburgo. De ganar este partido, tendrían que enfrentarse a Grecia a Kazajistán para lograr el pase europeo.

Khvicha Kvaratskhelia, extremo del Nápoles, durante el partido contra el Udinese. / EFE

-Georges Mikautadze

La pareja de baile de Kvaratskhelia en la selección georgiana, Mikautadze, también podría perderse el campeonato si Georgia no supera la fase de repesca.

Y estos son los grandes jugadores que pueden o podrían perderse la Eurocopa de 2024, que se celebrará en Alemania el próximo verano.