España se estrena con victoria ante Croacia en su camino hacia el Eurobasket.

España tiró de oficio y comenzó con buen pie su camino hacia el Eurobasket 2025 con un sufrido triunfo a domicilio por 65-70 ante una Croacia que le obligó a mejorar en la segunda parte para minimizar su mala tarde desde el perímetro. Su próximo rival será Austria el domingo en Tenerife.

Afrontaban el duelo las jugadoras de Miguel Méndez como claras favoritas, pero se encontraron con un rival valiente e inspirado desde el triple, que en el primer cuarto no concedió desventajas menores de dos puntos y que con un buen parcial de 10-2 llegó a situarse 19-12 arriba.

Mientras España, negada desde el lanzamiento exterior durante el acto inicial y superada en el rebote, conservaba la calma. Eso le permitió no desesperarse cuando vinieron mal dadas y recortar esa distancia antes de la conclusión de los diez primeros minutos con canastas de María Conde y Leo Rodríguez (19-16, min.10).

Sin embargo, de vuelta al parqué y hasta el descanso todo siguió desarrollándose por los mismos derroteros. Pese a que las visitantes se mostraban más entonadas, igualando por momentos e incluso llegando a situarse por delante, los lanzamientos perimetrales levantaban a las croatas.

Tal fue así que 21 de los 34 puntos que llevaban al intermedio se originaron desde la larga distancia. Y en ese arte brilló sobre todo Iva Slonjsak, anotando 4 en 6 intentos y algunos de ellos en instantes en los que España parecía tener mejores sensaciones. Al descanso se llegó con las croatas dos arriba y con España con mucho margen de mejora (34-32, min 20).

Salió más entonado el equipo español en la segunda parte. Con una marcha más en defensa y con mejor criterio en ataque -a pesar de que el perímetro seguía sin funcionar-, logró un parcial de 2-10 en los primeros cuatro minutos de la reanudación, lo que obligó al banquillo local a parar el partido para frenar la escalada rival (36-42, min 24).

