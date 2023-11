La haltera paralímpica Loida Zabala comunica que tiene cáncer: "No me voy a rendir"

Imagen cedida de Zabala, que tiene una dilatada trayectoria como deportista paralímpica.

"Mi vida ha dado un cambio", ha anunciado Loida Zabala, la joven cacereña y deportista paralímpica en ParaPowerlifting (halterofilia apaptada), tras detectarle cáncer. La deportista española que compite en levantamiento de potencia adaptado, diploma en las paralimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 y récord de España de la categoría de 52 kg de peso corporal no piensa rendirse a pesar de estar ·en una situación muy complicada" y de la que hasta la fecha se desconoce qué tratamiento puede llegar a tener, ya que aún continúan con las pruebas médicas.

"Ya me conocéis no me voy a rendir", ha confesado la deportista paralímpica de Losar de la Vera que está bien situada en la carrera hacia los Juegos Paralímpicos de París 2024 y su objetivo es mantenerse en las posiciones que dan derecho a disputar la cita olímpica del próximo año. "Voy muy ilusionada", aseguraba la extremeña. "Actualmente tengo una marca internacional de 93 kilos y quiero empezar con un primer levantamiento más alto para poder seguir en el ranking clasificatorio para los Juegos Paralímpicos. Tengo muchas ganas ya de competir", confesaba en El Periódico Extremadura (Grupo Prensa Ibérica).

"Me llevaron al hospital y me detectaron una masa en la parte frontal y parietal del cerebro", lanzaba en su comunicado al que sus seguidores han acogido con mucho cariño y con mensajes de fuerza y ánimo ante esta batalla de la que no piensa abandonar.

Trayectoria en el deporte

Su primer deporte fue el kárate cuando era muy pequeña pero le apasionaban todos los deportes que practicaba. En 2005 un ex jugador de baloncesto, de apodo Chule, le habló sobre la halterofilia paralímpica y se animó a probar hasta que ahora está "completamente enganchada". En 2007 quiso mejorar su técnica con el levantador de pesas y entrenador de powerlifting, Lodario Ramón, y se fue a vivir a Oviedo (Asturias) donde ha estado viviendo y entrenando en el Club San Mateo durante 9 años.

Loida Zabala supera su marca de Pekín y acaba quinta en Londres 2012

Ha estado en los Juegos de Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021 donde ha conseguido cuatro Diplomas Paralímpicos y durante 18 años consecutivos ha sido Campeona absoluta de España, Campeona de Europa de Tiflis (Georgia) 2022, Campeona de los Open de Rabat 2009 y Tesalónica 2012, un cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Dubai de 2014, Campeona en las Copas del Mundo de Eger (Hungría) 2017 y Tokio (Japón) 2019 y Campeona de los Open de las Américas de México 2015 y Bogotá (Colombia) 2018, entre otros logros