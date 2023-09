Mundial de rugby: ¿Y si España sigue el camino de Uruguay en lugar de ser Francia C o Argentina B?

Francia hace pasillo a Uruguay tras el partido de este jueves / @LosTeros

Alberto Malo siempre me ha hablado con amargura de aquel partido que debieron ganar a Uruguay en el Mundial de rugby del 99. El único rival del grupo accesible entonces y ante el que no pudieron ganar. Desde entonces los Teros me han resultado un equipo entrañable porque conozco Uruguay y su pasión por el deporte y su idiosincrasia y porque he tenido la suerte de compartir campo con compañeros charrúas como JP o Fede.

En los últimos años Uruguay ha sido un rival al que España le ha ganado partidos, pero al que vemos meterse en los Mundiales con coraje e ímpetu. Lo hicieron en Japón hace cuatro años, donde ganaron ni más ni menos que a Fiyi en el campo de rugby más bonito del mundo (y los hay preciosos), el Kamaishi Recovery Stadium, estadio reconstruido sobre las ruinas de otro asolado por un tsunami.

El jugador de la selección española Thierry Futeu con el balón ante los defensores de Portugal durante el encuentro de clasificación para el mundial de Francia en la cuarta jornada del Campeonato de Europa disputado en marzo en el estadio central de la Universidad Complutense en Madrid. EFE/Sergio Pérez / EFE/Sergio Pérez

Plan de profesionalización sudamericano

Uruguay lleva años trabajando apostando por el programa de desarrollo del rugby sudamericano que lideran técnicos argentinos impulsado por Daniel Hourcade en la dirección y tras el que emerge la figura de Agustín Pichot, hasta no hace tanto vicepresidente de World Rugby y uno de los pocos de la institución que miraba más allá de las Home Unions. Uruguay no ha dejado de crecer con su programa de High Performance y una franquicia que les permitió elevar la competitividad de su selección.

Después de 2019 se concretó el proyecto de la Liga Profesional de rugby en Sudamérica, de la mano de Pichot y Sebastián Piñeyrúa, dirigente uruguayo que preside Sudamérica Rugby. La competición arrancó en 2020, pero la pandemia la interrumpió. Regresó en 2021 en formato cerrado y en 2023 se amplió con el nombre de Súper Rugby America y con franquicias de Norteamérica.

Esta noche se medían a una Francia que decidió tirar de fondo de armario y dar descanso a sus titulares. Más allá de esa circunstancia, hablamos de jugadores titulares en clubes del Top 14 que se medían a rivales de menor jerarquía competitiva más allá de casos aislados como los de Santiago Arata (Castres) o Manuel Leindekar (Aviron Bayonnais).

Pero más allá de eso, el Francia-Uruguay era, en realidad, un partido de enorme carga significativa para el rugby español. Porque se cruzaban los dos caminos por los que transita nuestro rugby, especialmente el de la selección. Por un lado una Francia en la que esquilmamos las divisiones secundarias, especialmente PROD2 y Federal 1, en busca de jugadores seleccionables que hagan más competitiva a España. Ahí aparece una larga lista de jugadores a los que solo podemos estar agradecidos por su desempeño y compromiso enorme con la selección. Pero también aparecen jugadores movidos por el interés de poder jugar un Mundial con una selección que les da la opción de ser mundialistas cuando el nivel no les ha permitido hacerlo con Francia.

'Aspirina', al mando

La otra vía, la uruguaya, es la que se ha iniciado al entregar el bastón de mando a Raúl ‘Aspirina’ Pérez, al nombrarlo director del High Performance de la Federación por ‘recomendación’ de World Rugby, más que nada por el dinero que eso conlleva. Un ‘Aspirina’ que, por cierto, hace semanas que no pisa España porque tiene problemas con su visado y anda desenredando la burocracia que le impide regresar a nuestro país. Veremos cuándo regresa. Con ‘Aspirina’ al mando de los Sub-20 que vienen de ganar el Trophy, y Hourcade en la retaguardia, España empieza a apostar por jugadores formados en sus estructuras inferiores, como lo ha hecho Uruguay con este grupo que les ha llevado a medirse a Francia en el Mundial. Además, el próximo seleccionador español será el argentino Pablo Bouza, casualmente el actual ayudante del seleccionador de los Teros.

Taofifenua golpea a un rival uruguayo en la cabeza / Movistar

Uruguay advirtió que salía a competir ante Francia y lo hizo. ¡Vaya si lo hizo! Más allá del honor y de la dignidad en la forma de defender su camiseta, los Teros dieron batalla a los galos, a los que posaron tres ensayos de Freitas, Etcheverry y Amaya. Pero el segundo se anuló por una inoportuna pantalla. Tampoco ayudó una decisión arbitral de Ben O’Keefe más que controvertida que permitió al francés Taofifenua seguir jugando, tras pasar diez minutos en el sin bin en lugar de irse con una roja más que evidente por su golpe en la cabeza de un jugador charrúa.

Uruguay fue vertical en su ataque, consistente en las fases estáticas sometiendo incluso a los galos en las melés, e inteligente en la gestión de la pelota. A eso sumó una defensa irreductible que le permitió parar al XV del gallo varias veces a escasos metros de su zona de marca. Un equipo competitivo que consiguió poner nervioso al público que llenó desde casi dos horas antes del choque el Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Noticias relacionadas

Mereció Uruguay algo más, quizás un bonus defensivo, aunque se desinfló en el tramo final y encajó un (27-12) que no refleja la igualdad del duelo. Los charrúas se han puesto el listón alto para ganar dos partidos de grupo y sellar el billete como terceros para el próximo Mundial. Para ello deben ganar a Namibia, factible, y a Italia, en un hito ambicioso aunque visto el partido ante Francia es una tarea posible.

Uruguay es una Uruguay reconocible para su gente con Sanguinetti, Pujadas, Peculo, Aliaga, Leindekar, Ardao, Civetta, Diana, Arata, Etcheverry, Freitas, Vilaseca, Inciarte, Basso, Amaya… Una selección que comenzó ganando el partido a los franceses 3-5 y que terminó en la 22 gala cargando con un maul. Un equipo que confirma que no es imprescindible coleccionar jugadores de grandes ligas para dar la cara en los Mundiales. Los Teros son un equipo solidario y humilde que anoche nos enseñó el camino. Ahora solo falta que en España, en lugar de escuchar en los despachos de Ferraz ‘¡Qué nos van a enseñar tres argentinos que vienen a ganar plata!’ se convenzan que este es el camino, que hay mimbres y que solo falta ordenar el trabajo, construir la estructura profesional y darle recursos. Uruguay nos abre una puerta. Ahora nos toca decidir: ¿Queremos seguir el camino de Uruguay o preferimos seguir siendo Francia C o Argentina B?