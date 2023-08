Últimas noticias del caso Rubiales: los pasos a seguir en la Federación tras el adiós de Rubiales

Jokin Aperribay: "Rubiales debe dimitir, me parece un error grave y una falta de respeto"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, se une a la lista de personas relevantes del mundo del fútbol que pide la dimisión de uis Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso. "Los hechos fueron gravísimos al igual que la imagen del máximo responsable del fútbol español en toda la celebración. Es un error grave, profundo y tiene que dimitir, no puede ser que esta discusión no haya concluído aún". Además, el presidente de la Real ha asegurado que no acudirán a la Asamble General de este viernes porque los puntos del día no recogen ningún asunto de importancia, tampoco la polémica por los comportamientos de Rubiales