Muere Carlo Mazzone, descubridor de Totti y entrenador de Guardiola

El exentrenador y exfutbolista italiano Carlo Mazzone, descubridor de Francesco Totti y una de las figuras más emblemáticas del fútbol italiano, falleció este sábado a los 86 años.

Nacido en Roma (centro) en 1937 y conocido como 'Sor Carletto' en Italia, el extécnico deja para la posteridad el récord de presencias como entrenador de la Serie A con un total de 797 apariciones.

Exfutbolista del Roma, del SPAL, del Siena y del Ascoli, donde se retiró en 1969, Mazzone será siempre recordado por su longeva carrera como entrenador en la que lideró al propio Ascoli, al Fiorentina, al Bolonia, al Cagliari, al Roma, al Nápoles y al Brescia, entre otros tantos, hasta 2006, año en el que se alejó de los banquillos tras una breve etapa en el Livorno.

When Mazzone, 64, while coaching Brescia in derby against Atalanta, had his dead mother insulted by Atalanta fans while losing 1-3.



He screamed to whole fans “If we score the third I’ll run against you all!”



Game finishes 3-3, the rest is history pic.twitter.com/x6drsLll96