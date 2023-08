Ted Lasso, la entrañable serie de fútbol que conciencia sobre la importancia de la salud mental

Las grandes plataformas que escriben, producen y ruedan las series de televisión se han convertido en actores fundamentales en cuanto al retrato de la sociedad y el altavoz que se le ofrece a según qué temas. Estas compañías han aprovechado durante este último lustro la vía audiovisual y cinematográfica para contar o acercar hitos deportivos como si de los antiguos mitos se tratase.

Pero Apple TV no apostó por eso cuando decidió apostar por Ted Lasso, la comedia sobre fútbol que nos recordó que que esos grandes héroes son humanos y que las grandes compañías también pueden abordar temas sociales de los que la sociedad necesita que se hable.

Ted Lasso es la serie más exitosa de Apple TV. Desde su estreno en 2020, la comedia consta de tres temporadas que han sido premiadas con once Emmys a los que se unen seis nominaciones más en 2023. Pero para entender el éxito de su fenómeno más allá de la enorme campaña de marketing y las millones de referencias futbolísticas a la Premier League, que enamoran a cualquier amante del fútbol, la serie destaca por sus valores humanos.

Por la gestión de un grupo, por todo el sacrificio y sufrimiento que hay detrás del fútbol y que ni periodistas ni aficionados pueden ver. De lo que sufren cada día en sus vidas aquellos que parecen impenetrables e imperturbables y de que hay vida e importancia más allá de que entre o no el balón.

Ted Lasso ha sido el abanderado de una causa, la salud mental en el deporte y la sociedad, de los defectos, virtudes, traumas y problemas que puede arrastrar un vestuario formado por personas. Y eso ha convertido a esta serie en un espejo para aficionados y deportistas y ha puesto en valor una labor muy silenciosa, a veces polémica, pero necesaria: la de saber parar y pedir ayuda a un psicólogo.

