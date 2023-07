Josemi 'La Araña', el entrenador de porteros con parálisis cerebral del Leganés

"Lo que pasó con Josemi es que lo mataron al nacer. Así estuvo cuatro minutos. Después, una máquina respiraba por él. Nos dijeron: 'Ustedes verán si quieren quitársela'. Lo hicimos y empezó a coger aire por sí mismo. A partir de ahí, hemos estado toda la vida de especialista en especialista". Habla Juanjo, una de esas personas a las que hay que escuchar atentamente sin poner ningún límite a la conversación. Sus palabras prologan la historia del cuarto de sus hijos, José Miguel del Barrio, al que ni la parálisis cerebral ni la discapacidad intelectual han privado de cumplir su sueño.

Desde la temporada 2021/2022, Josemi es ayudante de Alberto González, entrenador de porteros del CD Leganés B, una oportunidad laboral surgida en el marco del proyecto #MásSueñosMenosLímites que desarrolla la Fundación AMÁS con el conjunto 'pepinero'. "Una iniciativa que surge de la demanda de las personas, cansadas de que sus sueños laborales o formativos no se cumplan; y esta demanda es la que se comunica directamente a las empresas o entidades a través de una herramienta innovadora como es el videocurrículum. Esto cambia el guion habitual y está generando resultados increíbles", explica Sonia Hernández, la preparadora laboral de la entidad, que participa en la conversación polifónica en la que participa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, junto a todos los citados y Nerea Cacho, de la Fundación CD Leganés.

Josemi, junto a Alberto González, durante una sesión de entrenamiento del CD Leganés B. / FUNDACIÓN LEGANÉS

JUANJO, LA CLAVE VITAL

Josemi monta el foro improvisado que le tendrá como protagonista colocando las sillas a su alrededor. Todos están (y estamos) ahí para escuchar y acompañar un caso de éxito que él se ha preocupado por escribir en sus 38 años de superación. Además de su desempeño laboral en el CD Leganés, es uno de los capitanes de la sección Genuine del conjunto madrileño.

El equipo surgido bajo la iniciativa que desde la temporada 2017/2018 desarrolla LaLiga y que fomenta el deporte entre personas con discapacidad intelectual. Una página más en la extensa carrera de la Araña. "¡Ha sido campeón de España varias veces!", resalta con Juanjo, quien mira a su hijo con una admiración que supera incluso la habitual conexión paternofilial.

"¡Yo he hecho de todo en los equipos en los que ha jugado!", afirma un hombre dedicado a su familia, por la que siempre trabajó al límite de sus fuerzas. "A mí me jubilaron, por lo del cáncer, que yo seguiría a los 70 y pico sin problema...", apunta mientras traduce con un mimo enternecedor algunas palabras que salen más difícil de la boca de su hijo, a quien le seca la saliva para que su discurso llegue del mejor modo.

Josemi, junto a Jeff Luhnow, presidente del CD Leganés, en la firma de su contrato. / FUNDACIÓN LEGANÉS

ENORME SENTIDO DEL HUMOR

La suya es una relación fortísima. "Juanjo, gracias a ti, Josemi vive su vida", se preocupan por recordarle los otros integrantes de la conversación coral. Su hijo los secunda a todos y comparte el respeto que profesa por él, al que llama cariñosamente su 'representante'. "Mira, solo hay un modo de hacerme llorar: si alguien habla mal de mi familia. Desde el minuto cero, sin saber lo que me pasaba, ellos han estado a mi lado", confiesa Josemi.

Se trata de alguien que ha perdido el sentido del dolor tras un laberíntico recorrido de médicos. Los problemas neurológicos que padecía Josemi le llevaban a perder el equilibrio. Los golpes provocaron que tenga cosida la nariz y una ceja. Aunque terminaron por hacer resistente a la Araña, como él mismo cuenta en una anécdota que desata la carcajada.

"Mi apodo viene porque cuando yo empecé a jugar al fútbol sala no medía. ¡Salía como un loco a por el balón para intentar atraparlo del modo que fuera! No importaba si estaba dentro o fuera del área", explica el ayudante de porteros del Leganés, quien aprovecha el subidón de la tertulia para hablar de una "experiencia horrorosa". "En un partido me dieron un balonazo en mis 'partes nobles'. Me quedé medio traspuesto, pero yo, que soy muy cabezón, me agarré fuerte al palo y dije: '¡Mira, tú no entras!'. Así fue", relata un jugador al que su padre terminó "por vendar como un boxeador".

Josemi da una charla a los jugadores del CD Leganés B durante el entrenamiento. / FUNDACIÓN CD LEGANÉS

EL PRIMERO EN LLEGAR

Aunque Juanjo siempre esmera para que nada falle en la preparación de Josemi, un día las prisas le jugaron una mala pasada. "En una jornada de la Genuine le puse mal las botas: en un pie una de fútbol sala y en otra una de fútbol 8. Pero no solo eso, también intercambié la derecha con la izquierda", recuerda con gracia. "¡No me quedó más remedio que llamar al árbitro! Me sentía muy raro, hasta mis compañeros se dieron cuenta y terminaron pidiendo tiempo muerto", explica un portero que se toma muy en serio su trabajo en el CD Leganés B.

"Josemi es siempre el primero en llegar y el que inicia el trabajo. Nunca pierde la atención del material que falta y se organiza de modo fenomenal. Es tan bueno que algunas veces incluso se pone en bajo palos y no lo hace nada mal. Tiene total libertad para dar instrucciones y no es la primera vez ni será la última que da un consejo a los guardametas", cuenta con aprecio Alberto González, entrenador de porteros del CD Leganés B, donde está plenamente integrado. "A él también le tocan las bromas, no se libra".

De lo que sí está exonerado es de las multas por impuntualidad, "por lo que a mí solo me toca comer pizza", se jacta. Los jugadores del filial 'pepinero' pagan sus sanciones invitando al resto del grupo, donde Josemi es uno más. "Esto es justo lo que pretenden la Fundación CD Leganés y la Fundación AMÁS con #MásSueñosMenosLímites: una inclusión verdadera en la que una persona tiene un trabajo con base en sus intereses y lo desarrolla en un entorno normalizado", recalca Sonia Hernández.

Josemi dirige uno de los ejercicios durante el entrenamiento del CD Leganés B. / FUNDACIÓN CD LEGANÉS

BUYO, CASILLAS Y CUÉLLAR

El proyecto del que forma parte el trabajador del CD Leganés invierte la lógica de buscar una oferta primero y después al candidato ideal. La entidad parte de los sueños de cada persona y les pide que expongan sus competencias, además de que interpelen a empresas en las que se visualizan trabajando.

Fruto de este proceso surgió la oportunidad de Josemi, a quien la aventura profesional le ha cambiado hasta las preferencias futbolísticas. "Antes era, primero del Real Madrid y después del resto. Ahora soy, primero del CD Leganés y después del resto", dice, mientras se besa el escudo del equipo blanquiazul. Algo similar le ha sucedido en cuanto a los referentes individuales.

"Desde pequeño siempre me gustó Buyo, por sus palomitas, después me hice seguidor de Casillas, también disfrutando de su manera de parar. Pero ahora valoro mucho a los porteros que hemos tenido en el primer equipo, como 'Pichu’ Cuéllar o Serantes, y por supuesto a mis compañeros en el filial", justifica un profesional que ha caído en el lugar correcto. Porque no todo ha sido un camino de rosas en su evolución como jugador.

Josemi y Alberto González, ayudante y entrenador de porteros del CD Leganés B. / FUNDACIÓN CD LEGANÉS

EL MEJOR EMBAJADOR

"Me tuve que ir de un equipo porque mis compañeros no paraban de decirme: 'qué malo eres, Josemi, por tu culpa nos meten todos los goles'. No paraban de reñirme y me hacían sentir como una mierda", relata con tristeza y se rebela contra los comentarios del pasado. "¡A ver si se piensan que a mí no me gusta ganar! Al revés, yo odio perder", ambiciona, a lo que sus compañeros de conversación le replican: "Pero también hay que saber perder", frente a lo que sentencia: "Sí, hay que saber perder, pero no me gusta".

Por eso la meta deportiva más cercana de Josemi es "sumar dos temporadas más como jugador para ganar LaLiga Genuine o terminar entre los tres primeros". Después, "sacarme el carné de entrenador". Y para redondear el plan: "Pasar más tiempo con mi novia". Aunque a la Araña no le hacen falta los éxitos para triunfar, "porque él ya es una estrella, solo hace falta ver cómo le reciben en cada campo, siempre con cánticos", coinciden en expresar los que viven con un día a día que le ha convertido en un referente.

Según concluyen desde la Fundación CD Leganés, "es nuestro mejor embajador, porque transmite mejor que nadie los valores del club", pero sobre todo es alguien que ha decidido su destino, sin pensar en limitaciones. Dispuesto a pararlo todo con su telaraña, que no es otra que el abrazo colectivo con el que finaliza una lección resumida en unas líneas que no alcanzan a contener el cariño que Juanjo y Josemi tienen por sus vidas y por las de todos los que caminan a su lado.