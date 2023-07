El amor llega a las pistas de Wimbledon: este es el torneo que Paula Badosa y Stafanos Tsitsipas jugarán juntos

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas. / Instagram

Del romance a las pistas de tenis, y no al revés. La española Paula Badosa y el griego Stefanos Tsitsipas, pareja sentimental desde hace algo menos de un mes, jugarán juntos el dobles mixto de Wimbledon.

Desde ese momento ambos han entrenado y ahora jugarán el torneo como parejas, debutando en primera ronda contra los principales favoritos, los estadounidenses Jessica Pegula y Austin Krajicek.

Fue a mediados de junio cuando la tenista catalana confirmó su relación amorosa con el griego. Después de días de rumores por los vídeos y las imágenes de ambos en sus redes sociales, la deportista oficializó en la revista '¡Hola!' su nuevo amor. “Sí, estoy saliendo con él”, declaró la joven, que ha recuperado la ilusión en el amor tras su sonada ruptura hace unos meses con el modelo Juan Betancourt.

Las especulaciones sobre una posible relación comenzaron después de que se viese a la tenista disfrutando de los partidos del jugador griego en el torneo de Roland Garros, en el que ella no pudo participar por una fractura en una vértebra.

Noticias relacionadas

"Paula no solo es mi pareja, es mi alma gemela. Es muy difícil encontrar tu alma gemela, si le preguntas a Paula te dirá lo mismo. He conocido a muchas mujeres en mi vida, y jamás me he sentido tan atraído y he encontrado tanta belleza como en ella. Nuestras mentes están en sintonía, es una conexión espiritual", reconoció hace unos días Tsitsipas, que aseguró que no cree "que haya mucha gente que pueda experimentar esa conexión espiritual con alguien. Es lo que te pasas la vida buscando".

Curiosamente en el cuadro mixto aparece también otra pareja que mantienen una relación fuera de la pista, es el caso de la británica Katie Boulter y el australiano Alex de Miñaur, que llevan ya varios años juntos y que jugarán en primera ronda contra John Peers y Storm Hunter.