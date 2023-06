El Arsenal ficha a Havertz por 73 millones de euros

El Arsenal confirmó este miércoles el fichaje del delantero alemán Kai Havertz por 65 millones de libras (73 millones de euros), procedente del Chelsea.

Este es el primer fichaje para el Arsenal de Mikel Arteta, que también tiene casi cerrada la incorporación de Declan Rice, por el que pagará cerca de 120 millones de euros al West Ham United.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e