Raúl le gana a Arbeloa la batalla por el banquillo del Castilla

Salamanca. Domingo 22 de abril. 8.05 de la mañana. Dos corredores suben a buen ritmo la exigente calle Compañía, que rodea la fachada de la Universidad Pontificia, picando hacia arriba camino de la Casa de las Conchas. Uno de ellos es Raúl González Blanco, el otro un miembro de su cuerpo técnico del Castilla. En la esquina con la Rúa se cruzan con otros dos corredores mientras rodean la Clerecía. Raúl se lanza a tumba abierta por la calle Serranos. “¡Ahora no podemos bajar el ritmo! ¡Vamos!”, le dice a su acompañante.

El enemigo en casa

Aquella tarde el Real Madrid Castilla fue vapuleado por el Unionistas (3-0) rompiendo una racha de cuatro victorias consecutivas que le habían reenganchado a la lucha por el ascenso y habían rebajado los rumores que situaban a Álvaro Arbeloa en el banquillo del filial la próxima campaña. Rumores alimentados desde el propio club, donde hay una campaña favorable al defensa, tras ganar esta temporada el triplete en el Juvenil A (Copa de Campeones, División de Honor y Copa del Rey).

Sorprendentemente, medios y periodistas afines al presidente incluyeron el nombre de Arbeloa en la lista de candidatos a suceder a Carlo Ancelotti cuando se torció el rumbo del Madrid en marzo en Liga y se comenzó a cuestionar la continuidad del italiano. Pese a no tener experiencia alguna a nivel profesional, los mensajes procedentes del club eran claros a favor del técnico del Juvenil: "¡Hay entrenador ahí!", "¡Arbeloa acabará dirigiendo al Madrid!", "Álvaro se ha ganado dirigir al Castilla", "Será segundo entrenador en el Madrid más pronto que tarde"...

Raúl sabía que tiene el enemigo en casa, pero se encargó de dejar claro que no rendiría sin luchar. El delantero sabía que el entorno de Florentino es favorable a Arbeloa, pero él ha jugado sus cartas. El Castilla se ha quedado a las puertas del ascenso a 2ª y el técnico se ha reivindicado: «Raúl es el Real Madrid. Es donde me siento bien y hago feliz a la gente. Teniendo esa conexión y pudiendo ayudar a la carrera de los jugadores es donde quiero estar».

Además, la continuidad en el banquillo del primer equipo de Ancelotti es un aliciente para Raúl, quien mantiene una excelente relación con el italiano, con el que habla a diario. El sueño de Raúl es dirigir al primer equipo, pero en el club todos pensaban que este verano buscaría un banquillo de primer nivel en Alemania. Sin embargo, Rulo cambió de idea tras el playoff y eso ha descabalgado los planes de futuro inmediato en la Casa Blanca.

Florentino es pro-Arbeloa

Arbeloa cuenta con el favor de Florentino y de una grada para la que siempre será el espartano de Mourinho. El presidente guarda buen recuerdo del portugués y su etapa en el Madrid, pese a dividir a la afición. Y Arbeloa es la cara reconocible de aquel periodo. La pancarta en el fondo sur con el lema ‘Eterno capitán’ y la imagen de Arbeloa el día de su adiós ratificó la buena prensa del salmantino en el Madrid. El pulso se ha resuelto en una decisión que se ha tomado en una reunión en la que estaba el club y el actual director de Valdebebas, el argentino Santiago Solari, entre otros. Arbeloa aspiraba a subir un escalón tras su gran campaña, pero Raúl se ha hecho fuerte en el banquillo del filial.

La relación entre el Madrid y Arbeloa trasciende al banquillo y al campo. Álvaro y su hermano Yago son dueños de la empresa Hello Media Marketing, que además está ligada como partner de publicidad y relaciones comerciales a ‘Best of You’, la empresa de intermediación de jugadores cuyo dueño y CEO es el que fuese director de comunicación del Real Madrid y experiodista de AS, Óscar Ribot. "Creamos un ecosistema de jugadores y marcas", declararon Ribot y Arbeloa al definir su proyecto al diario Expansión. ‘Best of you’ ha estad ligada al Madrid representando los intereses de jugadores como Benzema, Casemiro, Odriozola, el propio Arbeloa, Xabi Alonso, Kaká, Figo o Roberto Carlos. Además de jugadores del equipo de baloncesto como Rudy Fernández o Felipe Reyes.

De ahí que exista una relación tan estrecha entre Florentino y Ribot o los Arbeloa, también cercanos a los hijos del dirigente. Antes de ser entrenador de la cantera, Álvaro fue embajador del Real Madrid. Ahora, pese a su buen año en el Juvenil A, tendrá que esperar para ascender a un Castilla, que terminará dirigiendo seguro. Porque los planes del Madrid para la temporada 2023-24 son Raúl en el Castilla, Pau Quesada en el C y Arbeloa esperando su turno en el Juvenil A.