Los mejores consejos para principiantes en el tenis: cómo empezar y progresar

Dominar un deporte supone una grandísima satisfacción personal y una sensación de avance en aquello a lo que le estás dedicando empeño. Al final, cuando practicamos una actividad deportiva lo que queremos es mejorar para ganar, sentir evolución y que el esfuerzo merece la pena. Para ello, te presentamos una lista con los mejores consejos que puedes seguir si eres principiante en el tenis para empezar, progresar y conseguir tu objetivo de convertirte en todo un ganador.

Estos son algunos tips para mejorar tu tenis:

Intenta siempre observar donde va la bola:

Debes anticiparte siempre a la bola, antes de impactar debes estar preparado y listo para saber hacia donde vas a dirigir tu golpeo. Una buena colocación y posicionamiento es clave para dirigir de forma correcta, darle más o menos altura, practicar de una forma correcta el drive, darle más o menos efecto. Aprender a anticipar cada uno de los golpes de tu rival te hará menos previsible y un rival más temible cuando tu rival te devuelva el golpeo. Si tu cuerpo está bien orientado podrás ver con antelación si la bola va a dar algún mal bote sobre todo en pistas de hierba o tierra donde el terreno sufre más desgaste, puede generar hoyos y la bola te puede volver de forma extraña. Con una buena colocación del cuerpo y preparación para recibir la bola, no tendrás problema sea cual sea la situación y tus movimientos serán mucho más ágiles.

Un ojo puesto siempre en la bola y otro puesto siempre en tu oponente

La mejor forma de sorprender para ganar a tu rival es conocer y estudiar a fondo cada uno de sus movimientos. El tenis es un deporte en el que compites contra un rival como si de una partida de ajedrez se tratase. Cada cambio en la dirección de la bola y cada cambio de intención, pueden ser la clave para dejarte desarmado y sin capacidad de reacción. Estudiar cada uno de los movimientos de tu rival harán que cada vez te sorprenda menos y sepas mejor hacia dónde te va a dirigir la bola cuando te la devuelva. Cada vez parecerás menos un debutante jugando al tenis y te convertirás en un jugador inteligente, calculador en cada paso.

Constante movilidad mientras juegues, nunca quedarte parado

El tenis requiere que estés en movimiento constante, que siempre estés activo. Por eso es un deporte tan exigente en lo físico y que pasa tanta factura en forma de lesiones. Pero para mejorar, para ganar, necesitas moverte constantemente para, precisamente, anticiparte a los movimientos de tu rival, a su respuesta. Si el tenista se queda clavado al acabar su golpe, su capacidad de reacción se ralentizará convirtiendose en un jugador al que siempre le faltan unos centímetros para llegar a la bola. Una forma de moverse es realizar pequeños saltos que te mantengan en tensión o de pegar unos pequeños pasitos laterales por la pista.

Intenta jugar de primeras a puntos largos para estudiar mejor a tu rival

Un error habitual es pensar que el tenis es un deporte que puede resolverse rápido. Es todo lo contrario, la mejor forma de vencer a tu rival es optar de forma estratégica por llevar el partido a hacer puntos largos. Esto podría llevarte a pensar que te cansarás antes, pero no es así. El brazo ejerce más fuerza y sufre más cuanto más fuerza se emplee en el golpe, se ve sometido a una mayor tensión. Los puntos más largos son más "relajados" ya que ambos tenistas no van tan al límite, sin olvidar que desde que coges la raqueta no existe un momento de respiro, pero también te llevará a poder estudiar mejor a tu rival para en el momento en el que sí se llegue a ese punto decisivo del partido con una mayor inteligencia de tu rival y más descansado.

Es imprescindible aprender a correr hacia atrás

Si quieres mejorar en el mundo del tenis, no puedes limitarte únicamente a jugar desde atrás. Subir a la red es un aspecto fundamental y para ello, debes aprender a cuidar tus espaldas cuando te pillen desprevenido. ¿Cómo? Aprendiendo a correr hacia atrás, teniendo siempre en cuenta que es uno de los aspectos más complicados de aprender para un tenista, ya que es fácil perder el equilibrio y querer avanzar más rápido que la bola. Es una técnica muy dificil de dominar, que requiere de mucho entrenamiento, aunque a veces se pasa por alto. Pero una buena orientación del cuerpo hará que siempre mantengas el equilibrio cuando debas retroceder y mirar hacia atrás.

Buscar la mejor posición para devolver el saque

Sobre la pista debes estar cómodo y saber a qué altura te viene mejor golpear cada bola. La posición en la que recibas el saque y la devolución que haga tiene una importancia vital en la duración del punto. También es recomendable no cortar demasiado la pelota.

Con esta lista de consejos para principiantes en el tenis esperamos que te podamos ayudar a lanzarte definitivamente a practicar deporte y mantenerte activo. El tenis es un deporte sacrificado, intenso y complicado de dominar de primeras, pero también es uno de los deportes más completos que puedes practicar.