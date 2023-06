¿Por qué se vuelve a ir Monchi del Sevilla? De la oferta millonaria del Aston Villa a la discusión con la directiva

En marzo de 2019, Monchi, capaz de convertir un hipocorístico en un genérico para los directores deportivos, regresaba al Sevilla. Su hogar, del que se había alejado durante dos temporadas para una frustrada experiencia en la Roma. La vuelta del hijo pródigo vino acompañada con frases como que "el Sevilla FC no podía entenderse sin Monchi, porque él es el Sevilla", pero poco más de cuatro años después, el 'León de San Fernando' volverá a partir, tal y como ha hecho oficial ya el conjunto hispalense. Y en principio para no volver.

Lo hará rumbo a la Premier para enrolarse en el Aston Villa de Unai Emery, que con una suma sustancial (seis millones por temporada) hará que el secretario técnico cambie de colores, por lo menos en su rutina laboral. "No es un tema profesional, es algo personal. La principal razón es el agotamiento y la necesidad de cambio", argumentó en su primera salida, perjurando que no tenía firmado nada con la Roma. Dará las razones de su segunda partida "cuando su agenda lo permita", según indicó el club hispalense.

Desavencias en los fichajes de entrenadores

Atrás quedaban cinco Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Monchi explicaba que era un "hasta la próxima" y así fue. En su retorno al conjunto hispalense, Monchi ha ganado otros dos cetros continentales, aunque el último despues de una campaña agotadora en la que el Sevilla estuvo varias jornadas en descenso. Situación inédita para un equipo asentado desde hace años en la élite.

El club sustituyó a Lopetegui y descarriló con Sampaoli, una contratación que estuvo a punto de hacer saltar por los aires al Sevilla. La del argentino fue una incorporación muy discutida, incluso por el propio Monchi, que enmendó la plana trayendo al salvador José Luis Mendilibar, la gran sensación española en los banquillos de esta temporada.

Sin embargo, para la hoja de ruta de la próxima temporada, el secretario técnico había cerrado un preacuerdo con Andoni Iraola, exentrenador del Rayo que ahora se encuentra en una encrucijada. Decidirá entre los banquillos libres que quedan (el Almería contratará a Vicente Moreno y el Celta apunta a Philippe Montanier). La consecución de la séptima Europa League desató un clamor popular para la renovación de 'Mendi' por un año.

José Castro y Monchi, presidente y director deportivo del Sevilla, flanquean a José Luis Mendilibar en su presentación. / RAÚL CARO / EFE

Un mercado de verano muy deficitario

Este contrato fue avalado por Monchi, pero el de San Fernando ya tenía la mente en otras coordenadas. Monchi se ha sentido fiscalizado y, en ocasiones, suplantado en sus funciones al frente del proyecto deportivo. Diferentes cargos del consejo y figuras afines a la directiva de José Castro han ganado peso en las decisiones.

El mercado de verano sevillista fue malo. En los fichajes pagados: se pagó 16 millones de euros al Bayern por Nianzou. En las incorporaciones libres: Isco fue un fiasco. Y en las salidas: Ocampos volvió en enero tras un préstamo infructuoso al Ajax. La ventana invernal corrigió parcialmente los desperfectos, con las cesiones de Pape Gueye, Bryan Gil o Loic Badé, pero la actual ventana estival exigirá refuerzos en todas las líneas. El último rumor: el rocambolesco ofrecimiento de Sergio Ramos para regresar a casa.

Por suerte, la victoria en la Europa League, que concede el derecho a jugar la Champions, ha salvado el descalabro liguero (el Sevilla fue 12º). En estas inusuales circunstancias para él, Monchi no ha dejado de vivir el fútbol como él lo siente: en primera línea de batalla.

Arrancar con una victoria en los primeros doce partidos de la temporada le llevó a dar la cara ante la afición. Así conversó y arengó a los ultras del Sevilla en Almería. Los mismos que apuntaron a Castro y a su directiva con pintadas intimidantes mientras el expresidente Del Nido encendía una batalla judicial que acabó perdiendo.

Monchi, primero por la derecha, se abraza con José Castro, presidente del Sevilla, en la celebración de la séptima Europa League. / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Seis millones por temporada para Monchi

Su hijo, que ejerce de vicepresidente, es el único que desde dentro ha hablado sobre el futuro de Monchi. "Tiene contrato en vigr e indefinido. No hay nadie en el Sevilla que no quiera que Monchi lidere la planificación del club en los próximos 750 años. No tengo constancia de que medite irse", aseguraba tras ganar la Europa League un cargo que, al igual que el máximo mandatario, no avaló la renovación de Lopetegui hasta 2024.

El tira y afloja fue desgastando una relación que Monchi decidirá cortar por un reto en la Premier. Tan importante son las desavenencias con la directiva del Sevilla es el proyecto que se la plantea al 'León de San Fernando'. Un fichaje por el Aston Villa que, independientemente de su recorrido, conlleva un "hasta siempre" para el Sevilla.

Aunque hay un importante escollo por resolver: Monchi tiene una cláusula de salida de 2,5 millones de euros a lo que habría que sumar 600.000 euros adicionales que el director deportvo abonaría por incumplir los plazos del preaviso. Le compensará, porque firmará a razón de seis millones por temporada.

Con esa cantidad, el secretario técnico percibiría más que cualquier jugador de la plantilla sevillista. Cabe recordar que en 2018, Wes Edens, copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA, y el multimillonario egipcio Nassef Sawiris, compraron el 55% de los 'villans'.

Como curiosidad, Monchi coincidirá con Diego Carlos en el Aston Villa, una de sus últimas grandes operaciones (31 millones) junto a Jules Koundé (50 millones pagó el Barça). Los dos centrales dejaron un hueco muy difícil de cubrir con el que cargarán los sustitutos de Monchi. Sobre la mesa hay soluciones de continuidad como Fernando Navarro, mano derecha del de San Fernando, o fichajes como Victor Orta, libre tras salir del Leeds. Braulio Vázquez, de Osasuna, es otro de los nombres relacionados con el Sevilla.

Monchi en la presentación de Diego Carlos en el Sevilla, ahora en el Aston Villa. / RAÚL CARO / EFE

Opción Monchi tras la espantada de Alemany

La opción de Monchi emergió tras la marcha atrás de Mateu Alemany, quien tras haberse despedido como director de fútbol del Barça rectificó en su salida. Por el camino, Jordi Cruyff anunció su salida como director deportivo azulgrana. "El Aston Villa tiene un proyecto institucional y deportivo impresionante y a uno de los mejores entrenadores de Europa", defendió Alemany cuando dio explicaciones sobre el cambio de su decisión.

Noticias relacionadas

Tras trece años de travesía en el desierto, a las órdenes de Unai Emery el Villa ha regresado a Europa y jugará Conference League la próxima temporada. El preparador vasco, que firmó por cuatro tempordas más una opcional (siete millones por curso), desató una revolución sustituyendo a Steven Gerrard. Convirtió al equipo de Birmingham en uno de los equipos más competitivos de la Premier.

No será flor de un día, como evidencia el primer fichaje del verano antes de la llegada de Monchi: Youri Tielemans, mediocentro belga del Leicester. Un jugador de talento de un equipo descendido, ese tipo de oportunidades que tantas veces ha visto el futuro secretario técnico del Aston Villa.