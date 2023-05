Iniesta deja el Vissel Kobe, pero desea "seguir jugando"

Se marchó emocionado del Vissel Kobe. Abandona Andrés Iniesta Japón, el país donde ha estado cinco años llevando al club a cotas que no había ni imaginado anteriormente, construyendo una hsitoria juntos que le ha dado los primeros títulos de su historia, además de participar en la Champions League asiática por vez primera. "Creo que siempre nos habíamos imaginado que retiraría aquí, era el deseo de todos", ha argumentado el excapitán del Barcelona, que se medirá a su exequipo el 6 de junio en Tokio, acompañado en la rueda de prensa por Hiroshi Mikitani, propietario del Vissel, Anna, su esposa, y sus cinco hijos.

"Pero tengo muchas ganas de seguir jugando y de seguir compitiendo. A veces, los caminos se separan. Las prioridades del entrenador son otras, las respeto y asumo", ha advertido Iniesta, quien cumplió 39 años el pasado 11 de mayo. Aún no se ve fuera del césped, a pesar de que las lesiones han dificultado este inicio de temporada. De ahí, la decisión, tomada "de mutuo acuerdo" entre el club japonés y él de desvincularse "para buscar una salida".

¿Dónde jugará ahora? Ni lo sabe aún, pendiente de algunas ofertas que le están llegando para continuar con su carrera deportiva después de haber estado un lustro en Japón, justo después de abandonar el Camp Nou en verano de 2018.

"Venir aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", ha confesado Iniesta, feliz por haber "vivido momentos muy bonitos" con el Vissel, al tiempo que no ha ocultado la tristeza que sintió la pasada temporada cuando su equipo estuvo en muchos momentos del curso en zona de descenso. Aunque, al final, se salvó.

入団から5年間。

クラブに多大なる貢献をしてくれたキャプテンに心からの感謝を!



For five years since joining, we express our heartfelt gratitude to @andresiniesta8 , who has made significant contributions to #visselkobe !#IniestaKobeForever ❤🤍

#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/gF823Q6OOx