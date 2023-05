Alcaraz arrebata el número uno a Djokovic y llegará a Roland Garros como primer cabeza de serie

Lanza la bola al aire Carlos Alcaraz en su primer servicio del partido, golpea y, automáticamente, vuelve a la cima del tenis mundial. Así de fácil. El murciano solo necesitaba jugar un partido en el Masters 1.000 de Roma para arrebatar el número uno del ránking a Novak Djokovic, y lo hizo este sábado ante Albert Ramos, el mismo rival frente al que consiguió su primera victoria como profesional cuando tenía 16 años y al que hoy se impuso sin grandes apuros (6-4; 6-1 en 1h y 25m) para plantarse en la tercera ronda del torneo italiano.

La condición de defensor del título impide al serbio, que solo tenía cinco puntos de renta, sumar en el Foro Itálico. Y como el de El Palmar no participó en 2022, solo con debutar ha sumado los puntos necesarios para volver a ser considerado como el mejor tenista de la actualidad. Así llegará a Roland Garros, donde partirá como principal cabeza de serie y principal favorito, al menos sobre el papel.

Se ha convertido en una costumbre en los últimos meses que Alcaraz y Djokovic se intercambien en el número uno. Desde que el murciano se convirtiera en el número uno más joven de la historia en septiembre del año pasado, tras ganar el US Open, ambos se han turnado en esa posición de privilegio, en la que el murciano ha estado ya tres veces -la racha más larga fueron 20 semanas- y el serbio dos.

En Roma, Djokovic puede perder hasta 955 puntos, si fuera eliminado en segunda ronda, y Alcaraz ganar hasta 1.000, si consiguiera ganar el torneo. Esa combinación, la mejor posible para el ya número uno, le permitiría salir de la capital italiana con una diferencia máxima de casi 2.000 puntos, aunque también podría darse la contraria y abandonar el Foro Itálico prácticamente empatados. En París, además, defenderán la misma cantidad de puntos al haber sido eliminados en cuartos de final de la edición de 2022 contra Alexander Zverev y Rafael Nadal, respectivamente.

