Florentino confirma a Ancelotti y se pone serio: "No sé quién hace los horarios, pero que se lo haga mirar"

Euforia contenida en un Real Madrid que celebró el título de Copa en Sevilla tras ganar a Osasuna (2-1) con la cabeza puesta en el partido que jugará dentro de 48 horas con el Manchester City de Guardiola. Carlo Ancelotti levantó la mano y los jugadores disfrutaron de una divertida cena en el hotel en el que se ha alojado el Madrid en Sevilla, en la zona de Nervión, para este domingo arrancar el camino de regreso a la capital desde la estación de Santa Justa a las 11:30 horas.

Florentino señala a los árbitros y a los programadores

Pero entre el rosario de declaraciones y reacciones de la final de Copa destacan unas declaraciones de Florentino Pérez, que no se suele prodigar mucho ante los medios, en las que mostró su talante más serio y crítico. El presidente blanco comenzó saliendo en defensa de Vinicius, que volvió a ser uno de los protagonistas del partido deportiva y extradeportivamente.

Para Pérez, "Vinicius es el mejor jugador del mundo. Lo que no entiendo es que siempre le hacen las faltas a él y se lleva él la tarjeta". El club ha cerrado filas en torno al brasileño, que volvió a ser amonestado por sus reiteradas protestas al árbitro, Sánchez Martínez, al que además no saludó en la pasarela inicial. El madridista tiene anotados dos actuaciones del colegiado murciano, ante el Mallorca y el Villarreal, en las que no salió nada convencido de la actuación del colegiado y por eso prefirió evitar saludarle en el pasillo al comenzar el encuentro.

En Osasuna acabaron muy molestos con los gestos de Vinicius y Chimy Ávila le puso palabras a ese desencanto: "Con la clase de jugador que es, que es muy buen jugador, se lo protege y me parece muy bien, pero también somos personas y eso es lo importante ser buen ser humano, porque puedes ser buen jugador, pero si tienes el corazón negro es imposible que sea así. Vinicius tiene muchísimo para dar, me encanta como jugador y el míster o sus compañeros ya lo corregirán.

Ancelotti se queda

Florentino no solo criticó la actuación arbitral a ese respecto, también tuvo palabras duras para los programadores de los horarios de partido. "No tenemos tiempo de descansar, no sé quién hace los horarios, pero que se lo haga mirar", declaró visiblemente molesto con el poco tiempo que tendrán sus jugadores para recuperarse de esta final de Copa que para muchos ha servido para confirmar que Ancelotti seguirá en el banquillo blanco hasta junio de 2024. El propio presidente se manifestó a este respecto. "No quiero ni oír hablar de eso de Brasil y Ancelotti. Tenemos un año más de contrato. Estamos muy contentos con Carlo", zanjó Pérez.