Niemann demanda a Carlsen y le pide ¡100 millones de dólares!

La batalla extradeportiva entre Hans Niemann y el vigente campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, vive una nueva etapa. El Gran Maestro estadouindense ha interpuesto una demandad de 100 millones de dólares contra Carlsen, el portal Chess.com y el también GM Hikaru Nakamura por los “daños devastadores” y unas “difamaciones atroces” contra su persona.

Niemann, que ha terminado noveno en el Abierto de Estados Unidos de ajedrez, hizo pública la demanda colgando en las redes el documento, de 44 páginas, en el que el joven maestro resume el escrito con un categórico: “La demanda habla por si sola”. El texto arranca advirtiendo que “Niemann es un prodigio del ajedrez autodidacta de 19 años. Con esta acción, pretende recuperarse de los daños devastadores que los demandados han infligido a su reputación, carrera y vida difamándolo atrozmente y confabulándose ilegalmente para ponerlo en la lista negra de la profesión a la que le ha dedicado su vida”.

My lawsuit speaks for itself https://t.co/rOfUxiNYCH