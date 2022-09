Fin a los Federer vs Nadal: cinco partidos que marcaron la mayor rivalidad histórica del tenis

Sería imposible hablar de la carrera deportiva de Roger Federer sin mencionar la figura de Rafael Nadal, al igual que pasaría a la inversa. A sus 41 años, el suizo disputará este viernes en la Laver Cup (Eurosport; no antes de las 22.00) su último partido haciendo pareja con el que ha sido su gran rival a lo largo de su carrera, en un enfrentamiento histórico que ha trascendido lo puramente deportivo y ha dejado multitud de momentos para el recuerdo, elevando el tenis a un nivel nunca antes visto.

“Es muy especial jugar con Rafa, es diferente. Poder hacerlo una última vez es un sueño. Estoy muy feliz y espero estar a un nivel decente. Ojalá podamos generar un gran momento y, quizá, ganar”, expresó Federer, ganador de 20 Grand Slams, en la previa del choque que les enfrentará con los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

One of the most iconic rivalries in world sport.



Reliving the best point from EVERY Federer vs Nadal ATP match 😻@rogerfederer @rafaelnadal #LaverCup pic.twitter.com/YlgcTLiFwY