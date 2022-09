Roger Federer: 20 Grand Slams en 1.500 partidos

El tenista suizo Roger Federer ha anunciado este jueves su retirada del circuito una vez disputada la Laver Cup, que será así su último torneo del circuito de la ATP y se disputará próxima semana en Londres, con lo que pondrá fin a su carrera profesional a los 41 años y con 20 'grandes' en su palmarés.

"La Laver Cup será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en 'Grand Slams' o en la gira", informó Federer en sus redes sociales, tras más de 1.500 partidos en dos décadas y media en el Circuito, donde se ha proclamado 20 veces campeón de un 'Grand Slam'.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN